Karabük\'te AK Parti Zaferi

Karabük'te 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde il ve ilçelerde zaferle çıkan taraf AK Parti oldu. Karabük ile Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçeleri ile Yortan Beldesini AK Parti alırken, Eflani ilçesini MHP, Safranbolu da ise CHP kazandı.
Karabük'te belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin 36 yaşındaki adayı Özkan Çetinkaya en yakın rakibi ve 3 dönemdir MHP'den belediye başkanlığını yapan Rafet Vergili'ye karşı 4 bin 533 oy farkla kazanmayı başardı.
64 bin 63 oyun kullanıldığı ve 61 bin 22 oyun geçerli olduğu Karabük'te AK Parti'nin genç adayı Özkan Çetinkaya 20 bin 572 oy alırken, 3 dönemdir görev yapan MHP'li mevcut belediye başkanı Rafet Vergili 16 bin 39 oy aldı. Seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin adayı İsmail Özer 13 bin 919, CHP'nin adayı Bayram Karadağ 6 bin 770, Saadet Partisi adayı Orhan Gökmen bin 251, Zafer Partisi adayı Ali Ayhan Şensoy bin 74, İyi Parti adayı Abdullah Adatepe ise 710 oy aldı.
Safranbolu ilçesinde ise CHP'nin mevcut Belediye Başkanı Mimar Elif Köse yeniden ipi göğüsleyen taraf oldu. 29 bin 684 oyun geçerli olduğu ilçede CHP'li Elif Köse 14 bin 16 oy alırken, en yakın rakibi AK Parti'den Ali Büyüközdemir ise 10 bin 209 oy, MHP'li Emin Yıldız ise bin 899 oy aldı. İyi Parti'den Safranbolu Belediye başkan adayı olan ünlü sanatçı Hakan Peker ise bin 93 oy aldı.
Yenice'de ise ipi göğüsleyen taraf AK Parti oldu. Mevcut belediye başkanı ve MHP adayı Zeki Çaylı'ya bin 874 oy fark atan AK Parti'nin adayı Şekip Sertaş Karakaş 3 bin 590 oy ile belediye başkanı seçildi. 2 dönemdir MHP'li Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın bin 716 oy aldığı seçimde CHP'nin adayı Enver Özgü ise 848 oy aldı.
MHP tarafından yönetilen Eskipazar ilçesi ise yeniden AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin adayı Serkan Civa bin 870 oy alırken, MHP'nin adayı Sırrı Şen bin 265 oy aldı.
AK Parti'den 4 dönemdir Eflani Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Ertuğrul koltuğunu bu sefer MHP'ye kaptırdı. MHP'nin adayı Hüsnü Akın 861 oy ile Eflani ilçesinin yeni belediye başkanı olurken, en yakın rakibi AK Parti'nin mevcut belediye başkan adayı İbrahim Ertuğrul ise 464 oy aldı.
392 oyun geçerli olduğu Ovacık ilçesinde ise AK Parti'nin adayı Ahmet Şahin 195 oy ile ipi göğüsleyen taraf olurken, en yakın rakibi bağımsız aday Mustafa Dursun ise 82 oy aldı.
MHP tarafından yönetilen Yenice'nin Yortan Beldesi de el değiştirerek AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin adayı Yılmaz Tiryaki 439 oy ile kazanan isim birinci çıkarken, en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi adayı Alaaddin Islak ise 305 oy aldı.
Belediye Meclisi çoğunluğu AK Parti'de
31 Mart seçimleri sonucunda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyesi çıkarttı. Karabük Belediyesinde AK Parti kontenjanla birlikte 16, MHP 7, Yeniden Refah Partisi 6, CHP de 2 belediye meclis üyesi çıkarttı.
Karabük Belediyesi meclis üyelerinin parti ve isimleri şu şekilde oluştu:
AK Parti: Nevzat Türkkan, İrfan Topçu, Murat Karagül, Mehmet Uzun, Begüm Cefakar, Fatih Ustaoğlu, Yalçın Samet Sarıtaş, Mehmet Safaöz, Hülya Uluçay, Hüseyin Erik, Songül Çay, Coşkun Aloğlu, Ahmet Çınar, Kazım Çamlı Mehmet Kara, Hüseyin Ayhan.
MHP: Ahmet Arslan, Kemal Karadeniz, Vedat Namal, Seher Berker, Faruk Kartal, Mustafa Sarıoğlu ve Hayati Demir.
YRP: Erdal Üngören, Ziya Doğmaz, Emre Çınar, Bilal Kılıç, Uğur Kesgin, Özer Özay.
CHP: Uygar Varlık, Abdullah Mor.
İl Genel Meclisi üyesi seçimlerinde ise çoğunluk AK Parti'den yana oldu. AK Parti kent genelinde 10 İl Genel Meclis üyesi koltuğuna sahip olurken, MHP 4, CHP 2 ve Yeniden Refah ise 1 üye çıkardı. - KARABÜK
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