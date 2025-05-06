Karatay'da Ulaşım Ağı Güçleniyor - Son Dakika
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Politika

Karatay'da Ulaşım Ağı Güçleniyor

Karatay\'da Ulaşım Ağı Güçleniyor

Karatay Belediyesi, İstiklal, Saraçoğlu ve Karaaslan mahallelerini şehir merkezi ve çevre yollarıyla bağlayan yeni ulaşım projelerine başladı. Projeyle birlikte vatandaşlar, Şehir Hastanesi güzergahını kullanarak Karaman yoluna doğrudan ulaşabilecek.

06.05.2025 14:07  Güncelleme: 14:10
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Karatay Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir projeye daha start verdi. Hasan Hüseyin Varol ve Kosova Caddesi'nde, toplam 2,7 kilometrelik güzergahta altyapı çalışmaları başladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte İstiklal, Saraçoğlu ve Karaaslan mahallelerinin şehir merkezi ve çevre yollarıyla bağlantısı önemli ölçüde kolaylaşacak. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar, Şehir Hastanesi güzergahını kullanarak Bezmi Alem Caddesi üzerinden doğrudan Karaman yoluna ulaşabilecek. Böylece hem zaman tasarrufu sağlanacak hem de trafik yükü farklı güzergahlara dengeli bir şekilde dağıtılacak.

" Ulaşım, yaşam kalitesi meselesidir"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hasan Hüseyin Varol ve Kosova Caddesi'nde başlatılan yeni ulaşım yatırımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ulaşım projelerinin ilçedeki yaşam konforuna doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Kılca, söz konusu çalışmanın özellikle İstiklal, Saraçoğlu ve Karaaslan mahalleleri için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Başkan Hasan Kılca, "Hasan Hüseyin Varol ve Kosova Caddesi'nde başlattığımız bu yeni ulaşım projemizle, özellikle İstiklal, Saraçoğlu ve Karaaslan Mahallelerimizi, Şehir Hastanesi güzergahı üzerinden Bezmi Alem Caddesi'ne ve oradan da Karaman yoluna doğrudan bağlamış olacağız. Ulaşım bir yaşam kalitesi meselesidir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ediyor, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik veriyoruz" dedi.

"Ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor"

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü aktaran Başkan Kılca, şu ifadeleri kullandı: "Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil; aynı zamanda geleceği de planlayarak kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek. Bu projeyle birlikte hem zaman tasarrufu sağlanacak hem de trafik yükü farklı güzergahlara dengeli bir şekilde dağılacak. Karatay'ımız için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz." - KONYA

Kaynak: İHA

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