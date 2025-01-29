Karatay ve Kavaj Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Politika

Karatay ve Kavaj Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Karatay ve Kavaj Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi ile Arnavutluk'un Kavaj şehri arasında tarihi bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, iki şehir arasında bilgi paylaşımı, ekonomik işbirliği ve ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

29.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:03
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Arnavutluk'un Kavaj şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ortak tarih, kültürel ve manevi bağ ilişkilerinin geliştirilmesi için söz konusu işbirliği protokolünün önemli olduğunu belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kavaj Belediyesi'nde gerçekleştirilen iş birliği protokolünü Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Kavaj Belediye Başkanı Fisnik Qosja imzaladı. Arnavutluk Belediyeler Enstitüsü ve Dünya Türk Belediyeler Birliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen protokol ile iki belediye arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, ekonomik işbirliği, eğitim, sağlık, gençlik, spor, turizm gibi birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca imzalanan protokol çerçevesinde tarihi ve kültürel mirasın korunması, çevre, enerji, bilgi teknolojileri ve ulaştırma alanlarında ortak projeler geliştirilmesi planlanıyor.

"Ortak projeler geliştireceğiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Arnavutluk'un Kavaj Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Hasan Kılca, protokolün önemli bir adım olduğunu ve iki dost ülke arasında bağların gelişmesine katkı sunacağına değinerek, "İmzaladığımız protokol Karatay ve Kavaj arasında yeni bir iş birliği döneminin başlangıcıdır. Türkiye ve Arnavutluk, güçlü bağlara sahip iki dost ve kardeş ülkedir. Bizler bu dostluğu daha ileri taşımak ve somut projelerle vatandaşlarımıza katkı sağlamak için buradayız. İki şehir arasındaki anlaşma sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımı yapacağız. Özellikle çevre, enerji, bilgi teknolojileri, ulaşım ve sürdürülebilir çözümler için ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece zaten var olan kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmiş olacağız. İş birliği protokolümüz hayırlı olsun" dedi.

"Kardeş belediyecilikte güçlü bir adım attık"

Kavaj Belediye Başkanı Fisnik Qosja ise iş birliğinin her iki şehir için önemli bir fırsat olduğu belirtti. Fisnik Qosja; işbirliği anlaşmasının her iki belediyeye büyük faydalar sağlayacağına inandığını aktararak şunları söyledi: "Arnavutluk ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan güçlü bağları bu birliktelikle daha da ileri taşıyacağız. Belediye başkanları ve yerel yönetimler olarak biz düşen görev, halklarımızın refahı için çözüm sunmaktır. Bugün burada iki kardeş belediye olarak tarihi bir adım atıyoruz. Karatay Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol sayesinde hem belediyecilik deneyimlerini paylaşacak hem de kentlerimiz arasında pek çok alanda ortak projeler yürüteceğiz."

Hasan Kılca Kavaj'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kardeş şehir Kavaj'de çeşitli incelemelerde bulundu. Başkan Kılca, şehirdeki yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi alırken, Kavaj Müftüsü Besnik Leçini'yi ziyaret etti. Ziyarette dostane ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Besnik Leçini ise Karatay heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Arnavutluk, Politika, Ekonomi, Karatay, Çevre, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Karatay ve Kavaj Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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