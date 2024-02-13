Kars\'ta CHP İl Başkanlığı\'na tepki

Politika

Kars'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. CHP İl Başkanlığı önüne gelen bir grup, il başkanı ve yönetimine tepki gösterdi. Kars'ta kirli pazarlıklarının yapıldığına dikkat çeken partililer, il başkanı ve yönetimine istifa çağrısı yaptı. CHP'den Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu belirten Yakup Uluman ise Kars'ta kirli oyunlar onandığını ileri sürdü.

CHP İl Başkanlığı önüne gelen onlarca partili, İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve yönetimine aday belirleme sürecini yönetemedikleri için tepki gösterdi.

"Çirkin oyunlar oynandı"

Kars'tan Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu ifade eden Yakup Uluman, "Kars'ın hep yaşadığı şey midir nedir bilmem, Kars'a en çok uzun zaman önce Kars'tan göç etmiş başka illerde siyaset yapanlar müdahil olmaktadır. Bu dışarıdan müdahaleler Kars'a ve partiye zarar vermektedir. Sonuç olarak adaylaşma süreci yönetilemedi. Hak hukuk adalet diye 450 kilometre yol yürüyen bir partide bu kuralların hepsi çiğnendi. Halkı demokrat ilkeler çiğnendi. Çok çirkin oyunlar oyandı. Bütün bunlar CHP'ye yakışmamaktadır" dedi.

Kars CHP'de yaklaşık 9 yıl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yaptığına dikkat çeken Uğur Can Vergül, mevcut yönetime tepki gösterdi.

"CHP Kars Başkanı'nı istifaya davet ediyorum"

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'i istifaya davet eden Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Can Vergül, "Bizler CHP'nin bugüne kadar ileriye gitmesi için mücadele ettik. Ama bugün kamuoyunda yapılan anketlerde 7 aday adayının yarıştığı, ama 5'inci sıradaki adayın aday gösterilmesine ve kirli pazarlıklara karşı gelerek tepkimizi gösteriyoruz. CHP'nin il başkanını istifaya davet ediyoruz" diye tepki gösterdi.

"30 yıldır bu parti Kars'ta belediye başkanı çıkaramıyor"

Kars'ta CHP'nin 30 yıldır belediye başkanı çıkaramadığını vurgulayan Asım Demir, "Benim sitemim şudur. 30 yıldır bu parti Kars'ta belediye başkanı çıkaramıyor. ve burada 3 kez yoklama yapıldı. Hem il teşkilatı, hem genel merkez olarak bize şunu bildirmeleri lazım. 1'inci sırada kim çıktı. 2 ve 3'te kim çıktı, bunu halk bilmek ister. Kars halkını 2 parti arasında kutuplaştırdılar. Zorluyorsunuz, halk bunu istemiyor. Temayül yoklamasında kimler çıktı, hem il teşkilatı hem genel merkez bunu aydınlatması lazım. Yoksa bu parti kazanamaz" diye konuştu.

Öte yandan Kars'ta geçtiğimiz günlerde Akyaka ilçe teşkilatı da toplu olarak istifa etmişti. Suların durulmadığı CHP'de bazı partililer ise CHP'nin Kars'ta zayıf aday gösterdiğini ve DEM Partisi ile ittifak yaptığını iddia etti. - KARS