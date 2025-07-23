Katar'dan Ateşkes İçin Çağrı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına yönelik açıklamada, ABD ve uluslararası topluma Gazze'de ateşkese ulaşılması için İsrail'e daha fazla baskı yapmaları çağrısında bulunarak, "İsrail hükümeti Filistinlileri insan olarak görmüyor" dedi.

İsrail, ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde saldırılarına devam ederken, insani yardımların girişini de engelleyerek bölgede derin bir açlık krizine yol açıyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bölgede ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin son durumuna değindi. İsrail'in bakış açısına yönelik konuşan el-Ensari, "İsrail hükümeti Filistinlileri insan olarak görmüyor" ifadelerini kullanarak, Binyamin Netanyahu hükümetinin yalnızca Gazze'de değil, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarla gösterdiği sorumsuz davranışlarının Orta Doğu'daki güvenliği tehlikeye attığını belirtti.

"İsrail'in görüşmeleri baltalama yönündeki eylemlerinde bir değişiklik olmazsa, görüşmelerin parametreleri değişmeyecek"

Ateşkes görüşmeleri hakkında açıklama yapan Macid el-Ensari, "Elbette ateşkes görüşmeleri için umutluyuz, ancak parametreler yerinde duruyor. Eğer İsrail'in bir anlaşma yapmama ve tüm görüşmeleri baltalama yönündeki eylemlerinde bir değişiklik olmazsa, özellikle ABD başta olmak üzere uluslararası toplumdan ciddi bir baskı gelmezse, görüşmelerin parametreleri değişmeyecek" diye konuştu.

İran ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuğun ivmesini kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu ivmenin bize iki taraf arasında bir anlaşmaya varmada yardımcı olacağını ve bölgemizin tarihindeki bu korkunç bölüme bir son vereceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin çekilmesi konusunda sorunlar var

İsrail ve Hamas, İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerine izin vereceği 60 günlük bir ateşkes için müzakereler yürütüyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesi durumunda, devam eden süreçte de savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi konusunda müzakerelere başlanacak. Yetkililer, ateşkes sonrası İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden ne ölçüde geri çekileceği konusunda İsrail ile Hamas arasında hala görüş ayrılığı olduğunu belirtiyor. - DOHA