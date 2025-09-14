Katar'dan İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika
Katar'dan İsrail'e Sert Mesaj

Katar'dan İsrail'e Sert Mesaj
14.09.2025 19:56
Katar Başbakanı Al-Thani, İsrail'in suçlarını kınayarak uluslararası toplumun çifte standardı terk etmesini istedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumun çifte standardı terk etme ve İsrail'i işlediği tüm suçlardan sorumlu tutma zamanı geldi" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

"İSRAİL'İN KIRMIZI ÇİZGİSİ YOK"

İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırıya değinen Al-Thani, İsrail'in saldırısını "devlet terörizmi" olarak nitelendirerek, İsrail'in "hiçbir kırmızı çizgisi" olmadığını belirtti. Al-Thani, "Zirveye katılan Arap devletleri, İsrail'in barbarca saldırısını kınadı ve Katar'ın egemenliğini korumak için alacağı yasal önlemleri destekledi. Bu saldırı, BM Şartı'na aykırıdır" dedi.

"SERT VE KARARLI ÖNLEMLERLE KARŞILIK VERİLMELİ"

İsrail'in saldırısına sert ve kararlı önlemlerle karşılık verilmesi gerektiğini ifade eden Al-Thani, "Uluslararası toplumun çifte standardı terk etme ve İsrail'i işlediği tüm suçlardan sorumlu tutma zamanı geldi. İsrail, Filistin halkına karşı, onları zorla vatanlarından uzaklaştırmayı amaçlayan sürekli soykırım savaşının ne kadar sahte gerekçeler sunulursa sunulsun başarıya ulaşamayacağını bilmelidir.

İsrail hükümeti, öneri üstüne öneriyi reddetmeye devam ederek kendi halkı da dahil olmak üzere bölge halklarının karşı karşıya olduğu savaş çemberini kasıtlı olarak genişleterek ciddi bir riske soktu" dedi. Al-Thani, İsrail saldırısının ABD ve Mısır ile birlikte Gazze Şeridi'nde ateşkes için yürüttüğü arabuluculuk çabalarını engellemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Katar'dan İsrail'e Sert Mesaj

Katar'dan İsrail'e Sert Mesaj
