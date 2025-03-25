Kayseri\'ye 10 Milyar TL Yatırım Talebi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, kentin ihtiyaçları doğrultusunda ulaştırma bakanından 10 milyar TL'lik 7 adet yatırım talepleri olduğunu kaydetti.

Okandan, partinin çalışmaları ve şehirde yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hızlı tren çalışmalarının devam ettiğini kaydeden AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "Hızlı tren çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde bakanımızı da Kayseri'de ağırlayacağız, şantiye ziyaretlerimiz olacak. Ora da inşallah hayırlısıyla biran evvel bitmesini temenni ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'na geçtiğimiz günlerde ziyaretimiz oldu. MHP il başkanı ve milletvekilleri ile birlikte Cumhur İttifakı olarak oradaydık. Şehrin ana konuları vardı, ulaştırma bakanımızdan yaklaşık 10 milyar TL'lik 7 adet yatırım talebimiz oldu. Ana başlığımız otoban konusu, bu konunun Kayseri için elzem olduğunu belirttik. Özellikle bağlantı noktalarını harita üzerinde görüştük. Makul çerçevede olduğu taktirde şehrin ticari, turizm altyapısını, ulaşımdaki konforunu artıracağı yönünde düşüncelerimizi ilettik. İki hat var; birisi Kırşehir yoluna yakın, diğeri de Ürgüp tarafında. Ürgüp tarafında olursa özellikle Kapadokya ve Erciyes turistinin bir araya gelmesi önemli. Kayseri - Kapadokya entegrasyonunu sağlarsak 25 dakikada Göreme'deki biri kendisini Erciyes'te bulabilir. Bu daha bir artı katacak. Soğanlı Vadisi'nin iyileşmesi için de 41 kilometrelik Ürgüp - Yeşilhisar - Soğanlı arasında bir yol var 1,4 milyar TL'lik. Onun da talebini bulunduk kültür yolu gibi. Oranın da gelişmesi o bölgeyi geliştirecek. Şehrin giriş silueti biraz daha iyileşmesi de projelerimiz arasında. Şehre Kocasinan'dan girersiniz; Düver - Himmetdede yollarının iyileşmesi şehrin siluet katkı vereceği için tamamını bir proje olarak gündeme aldık. Develi - Hacılar hattında tampon yollar ve Dokuzdolambaç yollarında iyileştirme projelerimiz var. Bunlara ek olarak haberleşme konusunda 16 ilçenin raporlarını istedik ilçe başkanlarımızdan. Telefonun çekmediği yerleri tek tek aldık. Dosya inceleniyor. Kaygımız bu şehir" ifadelerini kullandı.

"Şehrin doğu kısmında bir tane hastaneye ihtiyacı var"

Okandan, " Sivas'tan, Yozgat'tan, Nevşehir'den, Niğde'den, MERNİS kaydı Kayseri olmayan yüzde 30 hasta Kayseri'ye geliyor. Şuanda Kayseri'deki bütün hasta kapasitelerimizin yüzde 30'u çevre illerden. Şuanda kapasitelerimizi zorluyoruz. Bu kapasitelerimizin artırımıyla alakalı ciddi taleplerimiz oldu. İlçelerimizdeki hastanelerimizin daha işlevsel hali olup da herkesin Şehir Hastanesi'ne akın etmemesi için gerekli tedbirleri İl Sağlık Müdürlüğümüzle görüştük. Nüfus olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne bir Yahyalı ilçesi giriyor ve çıkıyor. Başhekimlerimize, il sağlık müdürümüze teşekkür ediyorum. En elzem hususumuzdan birisi şu, şehrin doğu kısmında bir tane hastaneye ihtiyacı var. Gesi, İldem, Kaykop, Bahçelievler mahallesi nüfus çok yoğun. Bölgeyi analiz ettiğimizde bir ihtiyaç var. Orada inşallah 500 yatak kapasiteli bir talebimiz oluştu. Buna ikna ettik çok şükür" dedi.

"Ortada hukuksal ve adli bir durum var"

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan gelişmelere değinen Okandan, "Ortada hukuksal ve adli bir durum var. Özgür Özel'in açıklamalarını izledim. Öyle bir şey ki; şuanda yargıya intikal etmiş bir konu var. Yargının bağımsız bir şekilde bunu tüm analizleriyle birlikte değerlendirip alacağı bir karar sürecindeyken adeta bir mahalle baskısı oluştururcasına tehdit etmesi yargıya müdahale etmek değil de nedir? Bu şekilde bir süreç olamaz. Seçime 3 yıl var, yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Burada yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor mu dememiz lazım. Devlet savunulur, sokaklara inilir. 15 Temmuz'da hepimiz oradaydık ancak yargıya intikal etmiş bir süreç var. Bu süreci baltalamaktan başka bir şey değil. Konu Ekrem İmamoğlu değil başka bir şey. Bu savunmanın haricinde saldırma odaklı bir şey" şeklinde konuştu. - KAYSERİ