Kayseri'ye Önemli Yatırım Müjdesi
Kayseri'ye Önemli Yatırım Müjdesi

13.03.2026 22:59
Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 80 km kısalacağını açıkladı, Kayseri'nin öncülüğünü vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Birlik ve beraberlik içinde yaptığımız aynı hedef doğrultusunda koştuğumuz şeyler tüm siyasi partilerle birlikte özelikle son zamanlarda ortağımız Cumhur İttifakı üyelerimizle birlikte yaptığımız faaliyetler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli hizmetlere imza atıyoruz. Kahramanmaraş-Kayseri arasındaki yolumuz 80 kilometre daha kısalacak" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, memleketi Kayseri'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile STK temsilcileri, alışveriş merkezinde faaliyet gösteren iş insanları ve çalışanlar da yer aldı. Kayseri'de önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Mustafa Elitaş, "Kayseri her şeyin öncüsü oldu. Türkiye'de ilk defa küçük sanayi sitesinin yapıldığı yer Kayseri Sanayi Sitesi'dir. Arkasından orta sanayi, ağır sanayi dediğimiz bölgeler hayata geçmeye başladı. Türkiye'de en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesi Kayseri'ye kuruldu. Türkiye'nin ilk OSB'si 1961 yılında kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgesi'dir. Daha sonra gelen 3'üncü veya 4'üncü OSB'si Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'dir. 1976 yılında faaliyete geçmiş ve bugün bin 500 sanayi tesisinin bulunduğu bir OSB haline gelmiştir. Kayseri hep ilklerin şehridir. Türkiye'de 3'üncü serbest bölge Kayseri'de kurulmuştur. 1'incisi Mersin Serbest Bölgesi'dir. 2'ncisi Ege Serbest Bölgesi ve 3'üncüsü de Kayseri Serbest Bölgesidir. Bu birlik ve beraberlik içinde yaptığımız aynı hedef doğrultusunda koştuğumuz şeyler tüm siyasi partilerle birlikte özelikle son zamanlarda ortağımız Cumhur İttifakı üyelerimizle birlikte yaptığımız faaliyetler çerçevesinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de çok önemli hizmetlere imza atıyoruz" diye konuştu.

'YOLUMUZU SIK SIK DİLE GETİRSİNLER'

Kahramanmaraş-Kayseri arasındaki yolun 80 kilometre daha kısalacağını vurgulayan Elitaş, "Otoyolla ile ilgili ihale devam ediyor. Bu arada basınımızdan özellikle istediğim şuandaki milletvekili arkadaşlarımızın arada sırada hatırlatsınlar Kahramanmaraş-Kayseri arasındaki yolumuzun 80 kilometre daha kısalacak. Yolumuzu sık sık dile getirsinler. Bizi de dahil etsinler. Hem otoyolla, hızlı trenle hem de ilçeler nezdindeki köy kapsamında kalkınmada öncelik gören kapsamına alınmasıyla ilgili kısmı eski meslektaşlarınıza il başkanıyken, köyler nezdinde kalkınmada önceliklerinin başlaması ile ilgili 'her hafta bize soru sorun' derdim. Aradan 30-35 yıl geçmiş ancak 7-8 yıl önce hayata geçirebildik" şeklinde konuştu.

'HER ŞEYİN KALİTELİSİNİ YAPMAMIZ LAZIM'

Üretilen ürünlerin daha kaliteli hale getirilmesi gerektiğine değinen Elitaş şunları söyledi:

"Değerli sanayiciler, yaptığımız iş önemli bir iş ama her şeyin kalitelisini yapmamız lazım. Bugün Türkiye nasıl ki dünyada kaliteli ürünleriyle başka ülkelerle rekabet edebilir hale geldiyse, başka ülkeler 100 dolarlık emek ile çalışırken, işçinin aylıkları ortalama 80 ile 100 dolarken Türkiye'de asgari ücret 650-660 dolarken onlar ile rekabet edebiliyorsak bu kalitemizin işidir. Ürettiğimiz ürünleri kaliteli hale getirmemiz lazım. Kayseri'nin en önemli marka ve değerlerinden mantısı, pastırması v e sucuğudur. Geleneksel varlıklarımızdan ve yılar itibariyle birbirimize geçen örneklerimizden birisidir. Kalitesiz iş yapanlar varsa, bizim haklı gururumuzu haksız hale getirecekse eğer bizim ünümüzü, dünya çapındaki değerlerimizi uluslararası norm almış; mantımıza, pastırmamıza, sucuğumuza helal getirecek herhangi bir işlem yapıyorsa bu bizim vatandaş olarak görevimiz. Yanlış iş yapanların Kayseri'nin marka değerlerini kötü göstermesine müsaade etmeyin. Değerlerimize sahip çıkmadığımız sürece değerlerimiz elden gidiyor. Her yaptığımız ürünü kaliteli yapmamız gerekiyor. "

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

