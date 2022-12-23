Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerine Meral Akşener'den yanıt - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerine Meral Akşener'den yanıt

23.12.2022 10:34

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine yönelik "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözleri gündem olmuştu. Akşener, "Bu, bir buçuk yıl evvel sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaretimizde söylediğim bir söz. Kendisine bunu sordular ve içişleri ile ilgili sözler sarf etti. Bu mümkün değildir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine verdiği "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" yanıtı geçtiğimiz hafta gündeme oturdu. Bugün bir canlı yayına katılan İYİ Parti lideri Akşener, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"BİR BUÇUK YIL ÖNCE KENDİSİNE DE SÖYLEDİĞİM BİR SÖZDÜ"

FOX TV ekranlarına konuk olan Akşener, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hatırlatılınca "Bu konuda yorum yapmak bir partinin içişlerine katılmak olur. Hiç yapmadım bugüne kadar. Normalde sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz, Saraçhane'ye gitmekle alakalı değil. Onunla ilgili sözler genelde kurmaylardan geldi. O sözler beni ve arkadaşlarımı incitse dahi bir kenara koyduk. Kılıçdaroğlu'na toplantıda 'Meral hanım diyor ki ABB ve İBB başkanlarından hangisini aday yaparlarsa kabul ederiz' deniliyor. Bu, bir buçuk yıl evvel sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaretimizde söylediğim bir söz. Ondan sonraki fasılda da bunu kamuoyu ile paylaştığım bir söz. Bu söz bu dönemde yeniden öne çıktı ve sonuç olarak bu soruyu sordular." dedi.

"ADAY TESPİTİ KONUSUNDA HERKES HÜR VE ÖZGÜR"

Akşener konuyla ilgili görüşlerini şöyle sürdürdü: "Kılıçdaroğlu da içişlerine karışmakla ilgili bir söz sarf etti. Burada böyle bir durum yok, 6'lı masa nihayetinde Kılıçdaroğlu'nun talebiyle toplandı ve cumhurbaşkanı adayı seçimi liderlere bırakıldı. Dolayısıyla bir partinin içişlerine karışmak gibi bir durum yok. 'Şu kişiyi görevden alın' gibi bir şey dersem karışmak olur. Ama o masada Kılıçdaroğlu tarafından verilen görev aday tespiti. Bu tespit konusunda herkes hür ve bağımsız."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı' sözlerine Meral Akşener'den yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" sözlerine Meral Akşener'den yanıt - Son Dakika
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