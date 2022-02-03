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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu

03.02.2022 21:47
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Yapılan görüşmede, iki liderin Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

MİLLET İTTİFAKI İSTİŞARESİ

Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.

KAPIYA KADAR UĞURLADI

Görüşmenin ardından Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. Kapıda da gazetecilere görüntü veren iki lider, samimi halleriyle dikkat çekti.

MİLLET İTTİFAKI

Millet İttifakı,2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. Millet İttifakı, 5 Mayıs 2018'de dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti (İYİ), Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu - Son Dakika
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