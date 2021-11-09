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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil

09.11.2021 00:00
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında ilk yorumunu MYK'da yaptı. Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren ve bu davranışı onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaşanan olayı ise provokasyon olarak değerlendirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK'nın en önemli gündem maddesi Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına küfür ettikten sonra Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan oldu.

"ONAYLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

T24'ün haberine göre Türkkan'ın bu davranışına tepki gösteren ve onaylamanın mümkün olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine provokasyon konusunda uyarılarda bulundu.

"DİKKATLERİ BAŞKA YÖNE ÇEKME ÇABASI"

Türkkan'a tepki gösteren vatandaşın İzmir'de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener'e tepki göstermek için özel olarak Bingöl'e geldiğine iddia eden Kılıçdaroğlu, daha önce Rize'de Akşener'e yönelik saldırı girişimini de hatırlattı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişimini de hatırlatan Kılıçdaroğlu, "AKP bu saldırıyı sahiplendi. Saray yönetimi, ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çaba harcıyor. Bingöl'de yaşanan olay AKP'nin bu tür provokasyonlara daha sık başvuracağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"PROVOKASYONLARA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN"

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının da bu tür provokasyonlara karşı il ve ilçe örgütlerini uyarmalarını isteyerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Türkkan, Şehit, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Lütfü Türkkan'la ilgili ilk tepki: Onaylamak mümkün değil - Son Dakika
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