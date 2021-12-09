Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfa'da! Adalet talebinde bulunan Şenyaşar ailesini ziyaret etti! - Son Dakika

Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla buluşmak için kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarına başladı.

Kılıçdaroğlu, Balıklıgöl ve esnaf ziyaretinin ardından programına Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi yapanEmine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar'ı ziyaret ederekdevam etti.

"BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Şanlıurfa Adliyesi önünde hak arama mücadelesi veren Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar seslerinin duyulmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği aile yaşadıkları mağduriyeti bir kez daha dile getirerek adaletin tecelli etmesini talep etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret esnasında, "Adalet bekleyen bir annenin sesini niçin duymazlar, görmezler, hissetmezler? En büyük acı burada. İnşallah adalet gerçekleşecek. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz adalet sağlanıncaya kadar. Adaletin ne kadar değerli olduğunu inşallah Ankara'dakiler duymuş olurlar" dedi.

HAZİRAN AYINDA DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında 19 Haziran'da Gaziantep'te bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek hukuki destek talebinde bulunmuştu.