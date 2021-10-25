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Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu - Son Dakika

Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu

25.10.2021 15:58

AK Parti Sakarya Milletvekili ve motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun sosyal medyada yer alan fotoğrafı çok konuşuldu. Sofuoğlu'nun 2 kişilik motosiklette 3 kişi yolculuk yaptığı ana ilişkin kare hakkında kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.

Bugün öğlen saatlerinde Sakarya Serdivan Mobilyacılar Çarşısı mevkiinde milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun küçük bir motora 3 kişi bindiğini gören vatandaşlar gördüklerine inanamadı.

ÇOCUĞA KASK TAKILMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Konuyu, "Profesyonel motorcu bunu yaparsa…" diye yorumlayan vatandaşlar, topluma örnek olması gereken bir bireyin bu denli hareketine tepki gösterdi. Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta motosiklette küçük bir çocuğun da olmasının yanı sıra koruyucu kask takılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kenan Sofuoğlu sosyal medyaya düşen fotoğrafı ile gündem oldu! 3 kişi aynı anda motosiklete bindiler

FERRARI'SİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Kenan Sofuoğlu bu görüntülerin ardından motosikletteki küçük çocukla birlikte Ferrari marka aracından paylaşımlar yaptı. Aracın ön koltuğunda oturan minik çocuğun yer aldığı paylaşımda "Ağır misafirim var" notu yer aldı.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu

"SİYASETE GÖREV VERİLMESİ ÜZERİNE GİRDİM"

Siyasete görev verildiği için girdiğini ve yükselmek gibi bir kaygısının olmadığını ifade eden Kenan Sofuoğlu, yapmış olduğu bir açıklamada "Motorculuğa başladığımda dünya şampiyonu olmak hayalim vardı ve inanın ben siyasete bir görev verilmesi üzerine girdim. Yükselmek gibi bir hayalim yok, vekillikle inşallah görevimi tamamlamak istiyorum ama hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Ben burada açık kapı bırakmak da istemiyorum netim ben. Öyle bir isteğim yok" ifadelerini kullanmıştı.


Kenan Sofuoğlu sosyal medyaya düşen fotoğrafı ile gündem oldu! 3 kişi aynı anda motosiklete bindiler

TBMM'YE LÜKS ARACIYLA GİDİNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Sakarya'dan AK Parti milletvekili 3. sıra adayı olup seçilen dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemleri için TBMM'ye Lamborghini marka lüks aracıyla gitmişti. Sofuoğlu'nun bu görüntüsü uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu

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Son Dakika Politika Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu - Son Dakika
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