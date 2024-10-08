Politika

Ersin Tatar'ın katılımıyla Kıbrıs Barış Harekatı Parkı'nın açılışı yapıldı

ANKARA - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümüne ithafen Keçiören'de Kıbrıs Barış Harekatı Parkı'nın açılışı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü sebebiyle Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı Parkı açıldı. Parkın açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Kıbrıs gazileri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk halkı için çok önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "Bugün burada Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin 50'nci yılını kutluyoruz. Bu özel gün, şanlı tarihimize ışık tutan bir sembol olarak nesiller boyu yaşatılacaktır. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi, bu büyük liderlerin iradesi ve kahraman Mehmetçiklerimizin kararlılığı sayesinde başarıya ulaşmıştır" diye konuştu.

Kıbrıs'a dönmeden önce Türkiye'de katıldığı son etkinlik olduğunu belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise, böyle bir parkın açılmasından çok memnun olduğunu ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıslı Türkler için çok büyük bir yere sahip olduğunu vurguladı. Türkiye ile ilişkilerinin güçlenmesinin her iki ülke için de hayırlı olmasını temenni eden Tatar, böyle açılışların Türk gençlerinin Kıbrıs'ı daha iyi tanıması için önemli bir etken olduğunu kaydetti.