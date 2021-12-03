Üye Girişi
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! - Son Dakika

Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

03.12.2021 11:34

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e giderek bilgi almak istedi. Randevusu olmadığı iddiasıyla içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, bina önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi Cüneyt Arkın'ın "Ben Kemal geliyorum" repliğini akıllara getirdi.

Bugün bilgi almak için TÜİK'e gitmek istediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadelerinin yer aldığı tweet'inden sonra tam belirttiği saatte TÜİK'in Ankara binası önünde hazır bulundu.

İÇERİ ALINMAYINCA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Randevusu olmadığı gerekçesi ile içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen kalabalık basın ordusuna kapı önünde açıklamalarda bulundu.

"Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde görmedik." diyen CHP lideri, "Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Aylık 3,51 yıllık 21. Bu rakamlar güven vermiyor. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa memura daha az vereceğim, emekliye daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim. Bu anlama geliyor. Haklarını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"BEN KEMAL, GELİYORUM" REPLİĞİ GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti ve sonrasında yaşanılanlar akıllara 1976 yılında çekilen "Hınç" filminden bir sahneyi akıllara getirdi. Filmde Cüneyt Arkın'ın "Ben Kemal geliyorum" repliğinin yer aldığı video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! - Son Dakika


Son Dakika

Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira 11:47 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu 11:33 Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde konuşuyor: Burası artık bir devlet kurumu değil, saray kurumudur! 11:32 Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde konuşuyor: Burası artık bir devlet kurumu değil, saray kurumudur! Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 10:50 Melih Gökçek'ten Tanju Özcan'a sert tepki: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! 08:54 BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!

Son Dakika Haberleri
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
11:34 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!
11:33 Pereira'nın boşalan koltuğu hemen dolacak! Fenerbahçe'de ilk hedef Slaven Bilic oldu
11:32 Kılıçdaroğlu TÜİK'in önünde konuşuyor: Burası artık bir devlet kurumu değil, saray kurumudur!
11:22 CHP'nin ikinci mitingi Kocaeli'de yapılacak! İlki yarın Mersin'de!
11:14 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:13 Esra Erol'da dram sürüyor: Zihinsel engelli Fatma yine evli adama kaçtı, bu kez saçlarını da kazıttı!
11:08 Yükselişi devam eden altının gram fiyatı 782 liradan işlem görüyor
11:06 Son dakika: Kılıçdaroğlu TÜİK'e alınmadı! Gerekçe randevusu yok!
En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun         
11:50
Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar Oto galeriden araba çalan 3 çocuk 4 gündür Türkiye turu yapıyor! Bir türlü yakalanamadılar         
11:39
CHP'nin Mersin mitingi için dağıttığı kartlarda dikkat çeken detay! "Squid Game"li çağrı yaptılar CHP'nin Mersin mitingi için dağıttığı kartlarda dikkat çeken detay! "Squid Game"li çağrı yaptılar         
11:33
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza mide bulandıran cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
10:41
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor         
07:21
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 11:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement