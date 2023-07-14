Kılıçdaroğlu, Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı

14.07.2023 14:17

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Sonuç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" adlı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

200 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Sonuç'un 4 Temmuz 2023'te sosyal medya hesabındaki ifadelere yer verildi. Sonuç'un Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadelerinin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği savunulan dilekçede, Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na hakaret ve iftira kapsamlı paylaşımlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği belirtildi. Dilekçede, söz konusu paylaşımlar nedeniyle Sonuç'un Kılıçdaroğlu'na 200 bin liralık manevi tazminat ödemesi talep edildi.

Kılıçdaroğlu, fenomen Jahrein'e 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Kılıçdaroğlu, fenomen Jahrein'e 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Sonuç, Magazin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı - Son Dakika


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