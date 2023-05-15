CHP'de Merkez Yönetim Kurulu, 2. tur hesapları için bir araya geldi

Türkiye yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Geniş katılımın olduğu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 oy aldı.

CHP MYK TOPLANDI

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrıca, 28 Mayıs 2023 Pazar gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yapılacak çalışmalar ele alındı. Basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü.