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Kılıçdaroğlu: "Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik"

30.01.2022 15:46
Kılıçdaroğlu: "Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler'deki üye katılım törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler'deki üye katılım törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, geçmişte CHP'nin yaptığı hataları kabul ederek, "Başörtüsünü, Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Esenler'de düzenlediği üye katılım törenine katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören başladı. Ardından CHP'ye katılan üyelere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, geçmişte CHP'nin hatalar yaptığını kabul ederek, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdiklerini belirtti.

"Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik"

Konuşmasına CHP'nin geçmişte yaptığı hatalara değinerek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin geçmişte hiç kusuru, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' derlerdi. Her birimiz komşularımızla iyi geçinirdik. Eğer biri güzel yemek yapıyorsa komşumuza da götürürdük, bayramlarda otururduk, kucaklaşırdık, dertlerimizi anlatır, sevinçlerimizi paylaşırdık. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki komşumuzun kimliğini, inancını, yaşam tarzını soruyoruz. Yani toplum ayrıştı. Sizden sadece bir şey istiyorum. Güvenin ve asla umudunuzu kaybetmeyin. Güveni şunun için söylüyorum, her kuruşun hesabını vereceğiz. Elbette ki yeni kardeşlerimiz CHP'ye gelecekler. Benim bu anlattıklarımı sakın unutmasınlar. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere sosyal devlet güvencesi vereceğiz" şeklinde konuştu.

Son 3 ay içerisinde Esenler'den CHP'ye 450 üye katıldı. Kılıçdaroğlu, 450 üyeyi temsil etmek suretiyle 15 üyeye CHP rozetlerini taktı. - İSTANBUL

Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik
Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik
Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik
Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik
Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik
Kılıçdaroğlu: Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "Başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik" - Son Dakika
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