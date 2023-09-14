Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı! Özgür Özel'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak - Son Dakika

Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı! Özgür Özel'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak

Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı! Özgür Özel\'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak
Son Güncelleme: 14.09.2023 12:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel başkanlığına Özgür Özel'in yanı sıra bir ismin daha aday olacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, parti içindeki başkanlık yarışının kızışacağına işaret ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yanı sıra bir ismin daha CHP Genel Başkanlığına aday olacağını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL YARIN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

CHP'deki değişim hareketinde yer alan Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, sonrasında yaptığı açıklamada "15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Yarın 30 vekille birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanan Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklaması beklenirken, kulislerde bir ismin daha adaylığını ilan edeceği konuşulmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun "yeni aday" açıklaması söylentileri doğruladı.

CHP'DE LİDERLİK İÇİN BİR ADAY DAHA

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile birlikte eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için kameralar karşısına geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yarın yapacağı basın toplantısına ilişkin soruyu cevaplarken, bir ismin daha CHP genel başkanlığı için adaylığını ilan edeceğini doğruladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı! Özgür Özel'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı! Özgür Özel'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak - Son Dakika
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