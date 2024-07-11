Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı'na Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı'na Tepki Gösterdi

Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı\'na Tepki Gösterdi

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada kendisini eleştiren Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum.

11.07.2024 18:33
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ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada kendisini eleştiren Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'a tepki göstererek, "Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil" dedi.

'DENGENİ YİTİRMİŞSİN'

Kılıçdaroğlu, Özcan'ın bu açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler. Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; aklını başına al. Tanju, ne kadar kin varmış içinde. Kinini daha da diri tut ve kork. 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti. Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN'DAN CEVAP: BULMACA ÇÖZÜN

Tanju Özcan da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Özcan, şöyle dedi:

"Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahküm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan'ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum. Ayrıca ben değişim için Ankara'ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz. Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililer de bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem. Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir milletvekili, Tayyip Erdoğan'ın yüzde 65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi'ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız. Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın. Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan."

Kaynak: DHA

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