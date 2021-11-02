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Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3)

02.11.2021 14:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakın açıkça söylüyorum; haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakın açıkça söylüyorum; haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Belki onlar hayatlarının hiçbir döneminde CHP'ye sempati de duymadılar, oy da vermediler ama bizim görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, asgari ücretin, açlık sınırının üzerine çıkarılması çağrısında bulundu.

Asgari ücretin 2 bin 825, açlık sınırının 3 bin 93 lira olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, "Hemen asgari ücret tespit komisyonunu çağır. Asgari ücret, açlık sınırının altında olmaz, Türkiye böyle bir ayıbı taşımaz, lütfen gereğini yapın, asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkarın. Bir ton kömürün fiyatı asgari ücreti geçtiyse bu kışın kara kış olacağını Erdoğan'ın bilmesi lazım. Peki nasıl ısınacak bu millet, nasıl çoluk çocuğuna bakacak? O ailede yaşanan dramı acaba saray iktidarı bilecek mi, bilmeyecek. Bilinmesi lazım." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüze konulan tablo hiçbirimizin kabul etmeyeceği türden bir tablo. Dışarıda tam bir kuzu 'şahsım', ama gözleri gülüyor Biden'ı görünce. Türkiye böyle bir tablo ile hiç karşılaştı mı? En büyük derdi ne? Acaba ben onunla 1 saat oturabilir miyim? Acaba onunla bir fotoğraf çektirebilir miyim, el sıkışabilir miyim? Şu geldikleri hale bak. Utanmaz mısınız böyle bir şeyden? Bu devletin itibarı yok mu Allah aşkına, bu devletin bir saygınlığı yok mu acaba? Yeter ki kendisini huzuruna kabul etsin, bir on dakika, 1 saat görüşebilsin. Böyle yapacak ki onun şürekası onu kahraman ilan edecek. 'Oturdu, konuştu, meydan okudu, esti gürledi' diye yazacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde farklı, Türkiye'ye geldiğinde farklı olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, "Yüz seksen derece karakter tamamen değişmiş oluyor. Biden'ı görünce gözleri gülüyor, Türkiye'ye gelince çatık kaşlı... Tehditler, gözaltılar, hapisler, yalanlar. Sanayiciyi bitiriyor, esnafı bitiriyor, halkı bitiriyor, farklı bir tablo ile karşı karşıyayız. Kağıt toplayıcısını dövdürüyorlar, altın teri ile kağıt toplayanı dövdürüyorlar, elindeki çekçeği alıyorlar. En fakire, en garibana güç gösterisi yapıyor, dışarıda yapamıyor... Baskıcı yüzünü millete layık görüyor." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dışarıda kuzu, içeride ise kaplan kesiliyor. Hani diyordu ya 'Ver papazı, al papazı' Ne oldu? Özel uçaklarla transfer yaptı ve papazı gönderdi. 'Bu can bu tende kaldıkça alamazsın' diyordu.

Bakın açıkça söylüyorum; haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala var. Benim vicdanım kabul etmiyor. Belki onlar hayatlarının hiçbir döneminde CHP'ye sempati de duymadılar, oy da vermediler ama bizim görevimiz adalettir, haksızlığa karşı durmaktır.

Onların çok suçu var. Pasaportları Amerikan pasaportu değil. Amerikan pasaportu olsaydı bir telefonla çıkarlardı, apronda uçakları beklerdi, binerlerdi ve giderlerdi. Böyle bir rezaletle Türkiye hiç karşı karşıya kaldı mı?"

Zamların yağmur gibi geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, elektriğe 3 kez doğal gaza 9 kez ve sanayide kullanılan doğal gaza ise yüzde 48 oranında zam yapıldığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'ları aşacak. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 40'ı bulunca asgari ücretli nasıl geçinecek? Ben sana boşuna mı diyorum, 'asgari ücret tespit komisyonunu derhal topla' diye. 'Kara kış fonunu derhal kur' diye boşuna mı diyorum. Bilgin ve birikimin yok. Bütün derdin Biden bana gülecek mi, benimle tokalaşacak mı? Sen Türkiye'yi düşün, ateşe attığın Türkiye'yi düşün..." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, 'şahsımın' trolleri var. İletişim Başkanlığı ve troller aracılığıyla 'sen aslansın, sen kaplansın, sen asrın liderisin' gibi uydur uydur ipe diz" diyen Kılıçdaroğlu, "Yaptıkları iş bu, mutfaktan haberleri yok. Sanıyorlar ki millet bunu yiyecek, adam cebine mutfağa, pazara, alışveriş yaptığı dükkana bakıyor. Etiketler her gün değişiyor. Adamların dünyadan haberleri yok, devleti yönetemiyorlar, yönetme güçleri artık kalmadı. 'Aslansın, kaplansın' diyorlar. Açıkça söylüyorum, sen ne aslansın ne kaplansın, sen olsa olsa kağıttan kaplansın." sözlerini sarf etti.

Milletin sorunlarının duyulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seni Biden kurtaramaz arkadaş, senin geleceğin bu milletin elindedir. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, sonunda sandığı bu milletin önüne getireceksin ve millet sana gerekli dersi o sandıkta verecek. Biden'ın gözlerine bakıyorsun heyecanlanıyorsun, ama bu millet senin gözlerine bakınca hiç heyecanlanmıyor. Bu millet, demokratik kurallar içerisinde sandık gelince görevini yapacak. Biz de Cumhuriyet'in 100. yılında güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız."

(Bitti)

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (3) - Son Dakika


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