Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın parti lideri Özgür Özel'in de yer aldığı seçim konuşması sırasında " DEM Parti'yi belediyeye sokmayacağım." yönündeki açıklamaları CHP gündemini sarsarken Köksal'a bu sözlerin partinin eski lideri Kılıçdaroğlu tarafından talimatla söyletildiği öne sürüldü.
Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." şeklindeki açıklamaları önce Özgür Özel tarafından "Küçük bir sürçülisan oldu." ifadesiyle düzeltilmeye çalışılırken Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu vurgulamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu ise Köksal'ın adını vermeyerek "Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak". ifadelerini kullanmıştı.
CHP'yi hareketlendiren gelişme sonrası yorumda bulunan haber spikeri Fatih Portakal, "Bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri." diyerek Özgür Özel'in de Köksal'ı Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmamak için aday gösterdiğini iddia etti.
Portakal'ın sözleri üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, T24'ün haberine göre "Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.
"Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır." diyen Kılıçdaroğlu, hakkında kasıtlı yalan bir haber yapıldığını söyleyerek "Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben bana yapılana 'kan kusar kızılcık şerbeti içtim' der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun." dedi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira - Son Dakika
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