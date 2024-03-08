Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira

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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapılarının DEM Parti'ye kapalı olacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla söylediği iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan "Alçak bir iftira." yanıtı geldi.

08.03.2024 15:15
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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın parti lideri Özgür Özel'in de yer aldığı seçim konuşması sırasında " DEM Parti'yi belediyeye sokmayacağım." yönündeki açıklamaları CHP gündemini sarsarken Köksal'a bu sözlerin partinin eski lideri Kılıçdaroğlu tarafından talimatla söyletildiği öne sürüldü.

"TALİMATLA YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." şeklindeki açıklamaları önce Özgür Özel tarafından "Küçük bir sürçülisan oldu." ifadesiyle düzeltilmeye çalışılırken Köksal, sözlerinin arkasında olduğunu vurgulamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu ise Köksal'ın adını vermeyerek "Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak". ifadelerini kullanmıştı.

CHP'yi hareketlendiren gelişme sonrası yorumda bulunan haber spikeri Fatih Portakal, "Bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Açık açık net ismini de söyleyeyim Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isimlerden biri." diyerek Özgür Özel'in de Köksal'ı Kılıçdaroğlu'yla arasını bozmamak için aday gösterdiğini iddia etti.

KILIÇDAROĞLU: TALİMAT VERMEDİM AÇIKLAMAK ZORUNDA

Portakal'ın sözleri üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, T24'ün haberine göre "Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"KAN KUSAR KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM DERİM"

"Burcu Köksal'a böyle konuşması yönünde talimat verdiğim alçak bir iftiradır." diyen Kılıçdaroğlu, hakkında kasıtlı yalan bir haber yapıldığını söyleyerek "Aleyhimde yapılan kasıtlı yalan haberlere ve iftiralara ne yazık ki ben alışığım ama daha vahimi bu sefer ki operasyonda yıpranan sadece ben değilim, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ben bana yapılana 'kan kusar kızılcık şerbeti içtim' der susarım ama partime gelecek en ufak bir zarar varsa kimse beni susturamaz ve sindiremez. Sonucu ne olursa olsun." dedi.

Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Aytekin: Bay kemal özledik seni bunlar sendende vizyonsuz çıktı 71 3 Yanıtla
  • Özlem Yeter: Birileri yine düymeye bastı. Medyaya çok çıkmaya başladın. Akp oy kaybetmeye başlayınca yine seni gündeme taşımaya başladı.. 16 23 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Portakal en iyi adamdı mama kesildi 18 4 Yanıtla
  • Muhammet Metin: Portakal orda kal! 5 2 Yanıtla
  • Erdogan Metin: O kadar korkuyorlarki inanılır gibi değil her gün yeni bir açıklama duyuyoruz çok ilginç gerçekten 0 0 Yanıtla

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