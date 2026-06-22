CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babası Emekli Albay Feyzi Tunç Türeli'nin cenazesine katıldı.
Beraberindeki partililerle Feyzi Tunç Türeli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen askeri törene katılan Kılıçdaroğlu, Türeli'nin ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
Feyzi Tunç Türeli, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu, Emekli Albay Türeli'nin Cenaze Törenine Katıldı - Son Dakika
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