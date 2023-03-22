Kılıçdaroğlu, "HDP bakanlık istiyor" iddialarına cevap verdi: Öyle bir talepleri yok - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, "HDP bakanlık istiyor" iddialarına cevap verdi: Öyle bir talepleri yok

22.03.2023 10:05

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün destek turu kapsamında HPD yetkilileri ile bir araya geldi. HDP'nin destek verip vermeyeceği merak konusu olurken Kılıçdaroğlu, görüşmenin güzel geçtiğini belirtti. CHP lideri, HDP'nin destek karşılığında bakanlık istediği haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığı aktardı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken cumhurbaşkanı adayları da çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu parti ziyaretlerine önceki gün HDP ile devam etti.

HDP, KARARINI AÇIKLAYACAK

Kılıçdaroğlu TBMM'de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından HDP'nin seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyecekleri ise henüz belirsiz. Parti kanadından bugün seçimlere yönelik bir açıklama yapılması bekleniyor.

"BAKANLIK İSTEMİYORLAR"

Öte yandan Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi. Merak edilen bakanlık konusuna da değinen CHP lideri; HDP'nin bakanlık elde etmek gibi bir talebi olmadığını belirtti.

YORUMLAR (5)
  • Erdinç Uzuner: Yazık demeye yazık,korkuyorsun Meral hanım masadan yine kalkacak diye, Maalesef her işin ofsayt. Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
  • Aydın Gökmenoğlu: Bu millet o imkanı sana vermeyecek insallah Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Önce kazanacaklar sonra pazarlık edilecek şimdi pazarlık yaparsa seçmeni kandiramazlar Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, 'HDP bakanlık istiyor' iddialarına cevap verdi: Öyle bir talepleri yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, "HDP bakanlık istiyor" iddialarına cevap verdi: Öyle bir talepleri yok - Son Dakika
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