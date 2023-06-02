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Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Yeniden Görüşecek

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu Yeniden Görüşecek

02.06.2023 23:29

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesi ve CHP'nin TBMM'deki sandalye dağılımında beklemediği sonuç, ana muhalefet partisinde yeni krizin kapısını araladı. Parti içinden Kılıçdaroğlu'na, 'Genel Başkanlıktan istifa et' çağrıları yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu pazar günü yeniden görüşeceği belirtiliyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesi ve CHP'nin TBMM'deki sandalye dağılımında beklemediği sonuç, ana muhalefet partisinde yeni krizin kapısını araladı. 28 Mayıs'tan hemen sonra parti içinden Kılıçdaroğlu'na, "Genel Başkanlıktan istifa et" çağrıları yapılmaya başlandı.

CHP'DE İMAMOĞLU SESLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) tüm üyeler istifa ederek tavrını ortaya koyarken, partide Genel Başkanlık için ismi en çok dillendirilen kişi, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

"BU PAZAR GÜNÜ YENİDEN GÖRÜŞECEKLER"

Gazeteci İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ile ilgili bir paylaşım geldi. Twitter hesabındaki paylaşımında Saymaz, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu pazar günü yeniden görüşeceği belirtiliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu yeniden görüşecek

MYK'NIN ARDINDAN GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu perşembe günü CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirmişti. İkili, MYK toplantısının ardından bir araya gelmişti. İmamoğlu, saat 19.12'de geldiği genel merkezden 20.42'de ayrılmıştı.

YENİ MYK HAFTA SONU BELİRLENECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise yeni MYK'nın hafta sonu yapılacak toplantının ardından belirleneceğini açıklamıştı. Öztrak "Genel Başkanımız, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) hafta sonu yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri, işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir. Kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak Parti Meclisi'nde değerlendirilecek" ifadelerini kullanmıştı.

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