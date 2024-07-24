Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Tugay'ın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inandığını belirtti.

24.07.2024 16:11  Güncelleme: 16:16
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her belediyenin olduğu gibi İzmir'in de sorunları var. Sorunsuz bir belediye yok. Ama biz Cemil Tugay başkanın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inanıyorum" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programları kapsamında ilk olarak dün Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) tarafından düzenlenen 'Basın Özgürlüğü' konulu panele katılmıştı. Kılıçdaroğlu, programının ikinci gününde ise bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Her belediyenin olduğu gibi İzmir'in de sorunları var. Sorunsuz bir belediye yok. Ama biz Cemil Tugay başkanın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inanıyorum. Dolayısıyla kendisini hepimizin huzurunda tekrar kutluyorum ve görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Var olan politikalar başarı ile sürdürülecek"

İlk 4 aylık dönemi nasıl değerlendirdiklerine ilişkin soruya yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha değerlendirme aşamasında değil, başkan daha yeni oturdu. Var olan politikalar başarı ile sürdürülecek. Bundan emin olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

"Ortak ruhla hareket etmeliyiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Önceki dönem genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediyemizi ziyaret etti, bizleri onurlandırdı. Kendisinin geçmiş dönemde yaptığı çalışmalar hepimizin taktirindedir. Özellikle topumun farklı kesimleriyle kurduğu bağlar sonucu oluşmuş siyasal zemin Özgür Özel'in Türkiye İttifakı adını verdiği uzlaşmanın zemin oluşturmuştur. Önümüzdeki seçimde de partimiz için iktidar yolunu açan çalışmalardan olacaktır. Bugün de bizlerin yanında olması bize güç veriyor. İktidar için bize en çok gereken şey birlik ve beraberliktir. Hepimiz birlikte olmalı ve ortak ruhla hareket etmeliyiz. Bugün de bizleri ziyaret etmesi ve yanımızda olması bize güç veriyor. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz her şey partimizde var. CHP Türkiye'nin en demokrat partisidir. İçimizde çok farklılık olmasına rağmen onların bu farklıları birleştiriyoruz. Bizim çağrımız o ki herkes iktidara gelebilmemiz için elimizden geleni yapmalı. Tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

"Önceki belediye başkanlarının yaptıklarını yok etme gibi bir durumumuz yok"

Sözlerini sürdüren Tugay, şöyle konuştu:

"Bazı konularda farklı düşünebiliriz ama sosyal demokrat bir belediyenin yapması gerekenleri Tunç başkan da yapmaya çalıştı, ben de yapmaya çalışıyorum. Benden sonraki arkadaş da yapmaya çalışacak. Var olan sorunlar vardı, bu sorunları çözmek için hareket ederken yanlış anlaşılmalar olabilir. Ancak daha önceki belediye başkanlarının yaptıklarını yok etme gibi bir durumumuz yok. Biz geçmiş dönemde yapılanların üstüne koyuyoruz, bazı konularda fikir ayrılıkları olabilir bu da gayet doğaldır."

"Ben yasalara tabiyim"

CHP Genel Merkezi'nin TİS krizine dahil olma sürecinin yetki gaspı olmadığını vurgulayan Tugay, "Sosyal Denge Tazminatı (SDT) konusunda benim endişem ve değişmesi gereken konu son Sayıştay incelemesine de yansımış. Yasal sınırın üstüne geçtiğimizdeki yapılacaklar yargısından sonra arkadaşlar 'mevcut haklardan geri gitme olarak' değerlendirdi ve kabul etmedi. Ben yasalara tabiyim. Teklif edebileceğimiz üst sınırdaki teklifi yaptık, kabul etmediler sonra da bir eylemlilik süreci başladı. Bunların bazıları genel merkezde bazıları da il başkanlığında yapıldı. Onların talebi üzerine CHP Genel Merkezi müdahil oldu. Ben de genel merkez de müdahil olmalarını istemedim ama sendika istedi. Bugün yine yasal sınırın üstüne çıkıyoruz ama meclis kararı istedik. Ben onlara ne il başkanlığına ne de Genel Merkeze gidin demedim. Kendileri taşıdılar" cümlelerini aktardı.

Yürüyen merdivenler konusu

Yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımlarına dair kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Tugay, "Ağustos'un başına kadar yürüyen merdivenlerin kontrolleri ve onarımları tamamlanacak. Daha sonra bir kaza olmaması için bu süreci yürütüyoruz. Daha önceden bir şirketten bakım ve onarım işi alınıyordu. Şimdi kendi içimizde kurduğumuz birim takibini yapacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti - Son Dakika

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