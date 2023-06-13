Cumhurbaşkanlığı seçiminden yenilgiyle ayrılması sonrası koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 28. Yasama dönemiyle birlikte partisinin ilk haftalık grup toplantısında konuştu.
CHP içindeki 'değişim' mesajları sonrası ne diyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi budur" mesajını verdi.
Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nın ardından TBMM çıkışında bir basın mensubunun "İstifa edecek misiniz?" sorusuyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu bu soruya "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" cevabını vermekle yetindi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna yanıt: Hangi kanaldan geliyorsunuz? - Son Dakika