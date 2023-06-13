Kılıçdaroğlu'ndan "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt: Hangi kanaldan geliyorsunuz? - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan "İstifa edecek misiniz?" sorusuna yanıt: Hangi kanaldan geliyorsunuz?

13.06.2023 17:05

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilgi yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ilk haftalık grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" mesajını verdi. Koridorda basın mensuplarının "İstifa edecek misiniz?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu'ndan, "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" yanıtı geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden yenilgiyle ayrılması sonrası koltuğu sallantıda olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 28. Yasama dönemiyle birlikte partisinin ilk haftalık grup toplantısında konuştu.

"KAPTAN" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

CHP içindeki 'değişim' mesajları sonrası ne diyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, "Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi budur" mesajını verdi.

"İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" DİYE SORULDU

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nın ardından TBMM çıkışında bir basın mensubunun "İstifa edecek misiniz?" sorusuyla karşılaştı. Kılıçdaroğlu bu soruya "Hangi kanaldan geliyorsunuz?" cevabını vermekle yetindi.

YORUMLAR (4)
  • Aydın Gökmenoğlu: Ya insanda azıcık utanma olur bu kadar başarısızlığa rağmen hala koltuk derdindesin Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mesut Zafer: Sen kanalı bırak da soruya cevap ver. Güya sen iyi dürüst Vatansever biriydin Ya birileri öyle söylüyor Bunlardan herhangi birisi gerçekten sende varsa istifa etmen lazım. Bu memlekete yaptığın kötülük ile 2.olursun 1.de belli zaten anlayana Tabii ki. Cevap Yaz 20 0 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Sakın istifa etme diren kemal ardındayıh. Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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