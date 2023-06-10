Kılıçdaroğlu: Kırsaldakilerin büyük kısmı sadece TRT izliyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Kırsaldakilerin büyük kısmı sadece TRT izliyor

Kılıçdaroğlu: Kırsaldakilerin büyük kısmı sadece TRT izliyor

10.06.2023 21:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kırsal kesimlerde az oy almasının nedenini açıkladı. Kılıçdaroğlu, TRT'nin etkisine dikkat çekerek, kentlerde oturanların demokrasiden yana oy kullandığını söyledi. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek, TRT'nin milletin efendisi köylülere saygı duyduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilgiyle ayrıldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra sessizliğini bozdu. 28 Mayıs'ın ardından ilk kez canlı yayına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"BÜYÜK KISMI SADECE TRT İZLİYOR"

Kırsal kesimlerde kendisine az oy çıkmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Biz oraya zamanında gidip kendimizi yeteri kadar anlatamamışız. Buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor. TRT'nin ne olduğunu da biliyorsunuz. Bunu da gözlemledik. Bunu biz yapmadı. Bu gözlemi bağımsız kişiler gidip oralarda yapıp bize gönderdiler." dedi.

"MİLLETİN EFENDİSİ KÖYLÜLERİMİZE SAYGILARIMLA"

Kılıçdaroğlu'na TRT'den yanıt geldi. Twitter hesabından açıklama yapan TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "TRT ülkemizin her köşesinde izlenen, dünyaya seslenen güçlü bir Türkiye markasıdır. Biz seçim süresince izandan yoksun ne iftiralara maruz kaldık, yine de ses etmedik. Türkiye'yi ve değerlerimizi önceleyen yayınlarımızı takdir eden, milletin efendisi köylülerimize saygılarımla." dedi.

Seçim sonuçlarıyla ilgil, 'Kırsaldakiler TRT izliyor' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi: Milletin efendisi köylülerimize saygılarımızla

"KENTLERDE OTURANLAR DEMOKRASİDEN YANA OY KULLANDILAR"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Biz nerede kaybettik? Biz bunu da araştırdık. Toplumun önüne çıkarken verilere hakim olmak gerekiyor. 1-2-3 numaralı sandık konulan yerler, köy kasaba, belde. Buralarda Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 3 milyon 580 bin 115. Erdoğan'ın aldığı oy 6 milyon 100 bin 355. 3 ve üstü sandığı olan şehir merkezi ve ilçelerde olanlarda Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy yüzde 51, Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 49. Bu şunu gösteriyor, CHP, kırsalda, 1-2-3 sandık konuşan yerlerde gerekli etkiyi yeteri kadar gösteremediğini söylüyor bize. Aradaki fark 1-2-3 numaralı sandıklardan kaynaklanıyor. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış insanlar.

"TABLO BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Geçen seçimlerde 10 bine yakın partili sandığa gitmemiş, ilişkilerini kesip partiden ihraç ettik. Tutanak sonucunu bize gönderirken ağlayanlar vardı. Okul önlerinden gelen sonuçlarda biz yüzde 51 öndeyiz ve hepimiz sevindik. Ne zamanki 1-2-3 sandık konulan yerlerde sonuçlar gelince tablo beklediğimiz gibi olmadı."

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