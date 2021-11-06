Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz? - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?

06.11.2021 14:21

Konuk olduğu programda gündemle ilgili değerlendirmeler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?" sorusu soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruya "Erdoğan'ın beni karşısında göreceği konusunda mutlu olacağını sanmıyorum. Çünkü şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bu talep biraz da Millet İttifakı'nı zora sokma yönünde. Benim 'Evet aday olacağım' dememi bekliyorlar " cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV Gündem Özel canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen en dikkat çeken sorulardan biri de "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?" sorusuydu.

"ONU EN RAHATSIZ EDEN KİŞİ BENİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kendisini aday olarak görmek istemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın beni karşısında göreceği konusunda onun mutlu olacağını sanmıyorum. Çünkü şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bu talep aslında biraz da Millet İttifakı'nı zora sokma yönündeki bir talep. Benim 'Evet aday olacağım.' dememi bekliyorlar. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersin. Oturacağız, konuşacağız, kendi aramızda bir karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNE DEVAM ETMELİLER"

"CHP'li belediye başkanları aday olabilir mi?" sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmelerini istediğini vurgulayarak, "Nedeni de şu, belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu, Ankaralı bize ne diyecek? Bu bağlamda kafamda soru işaretleri var. İki şu; seçildiler, önce bulundukları kentin güvenini kazansınlar, arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Daha önlerinde zaman dilimi var, çalışırlar, deneyim kazanırlar, iyi alanlarda kendilerini gösterirler." dedi.

"SEÇECEĞİMİZ ADAY GÜÇLÜ BİR CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının profilini ise şu sözlerle anlattı: "Seçeceğimiz cumhurbaşkanı güçlü bir cumhurbaşkanı olacak. Bu cumhurbaşkanının alacağı temel kararları ittifakı oluşturan liderlerle ortak alması lazım. Bu ortak alınacak kararların bürokrasiye, bakanlara, vatandaşlara yansımaları da ittifak ile vatandaşlar arasındaki güven ilişkisini pekiştirecektir. Bu algıyı pekiştirdiğimizde alacağımız her ekonomik, siyasal, sosyal kararın yansımalarını toplum kabul edecektir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz? - Son Dakika


Son Dakika

Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış 14:23 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar 14:20 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi 13:31 Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok 13:16 Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç 12:47 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor 12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok 12:08 Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi 12:07 İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi

Son Dakika Haberleri
14:23 Dolandırıcı, "Teyze valla ben senin yeğeninim" dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
13:30 Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
13:25 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
12:48 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı
12:47 WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek
Dolandırıcı, Dolandırıcı, "Teyze valla ben senin yeğeninim" dediği kadının 94 bin TL'sini alıp kaçtı         
14:24
60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi         
14:22
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor         
12:50
Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor         
12:20
Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı         
12:14
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı         
11:03
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu         
10:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 14:31:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement