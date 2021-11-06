Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz? - Son Dakika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV Gündem Özel canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen en dikkat çeken sorulardan biri de "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?" sorusuydu.

"ONU EN RAHATSIZ EDEN KİŞİ BENİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kendisini aday olarak görmek istemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın beni karşısında göreceği konusunda onun mutlu olacağını sanmıyorum. Çünkü şu anda en çok rahatsız eden kişi benim. Bu talep aslında biraz da Millet İttifakı'nı zora sokma yönündeki bir talep. Benim 'Evet aday olacağım.' dememi bekliyorlar. Bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersin. Oturacağız, konuşacağız, kendi aramızda bir karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNE DEVAM ETMELİLER"

"CHP'li belediye başkanları aday olabilir mi?" sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının görevlerine devam etmelerini istediğini vurgulayarak, "Nedeni de şu, belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Çoğunluğun olmadığı yerde belediye başkanını başka bir partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu, Ankaralı bize ne diyecek? Bu bağlamda kafamda soru işaretleri var. İki şu; seçildiler, önce bulundukları kentin güvenini kazansınlar, arkadan Türkiye'nin güvenini kazansınlar. Daha önlerinde zaman dilimi var, çalışırlar, deneyim kazanırlar, iyi alanlarda kendilerini gösterirler." dedi.

"SEÇECEĞİMİZ ADAY GÜÇLÜ BİR CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarının profilini ise şu sözlerle anlattı: "Seçeceğimiz cumhurbaşkanı güçlü bir cumhurbaşkanı olacak. Bu cumhurbaşkanının alacağı temel kararları ittifakı oluşturan liderlerle ortak alması lazım. Bu ortak alınacak kararların bürokrasiye, bakanlara, vatandaşlara yansımaları da ittifak ile vatandaşlar arasındaki güven ilişkisini pekiştirecektir. Bu algıyı pekiştirdiğimizde alacağımız her ekonomik, siyasal, sosyal kararın yansımalarını toplum kabul edecektir." diye konuştu.