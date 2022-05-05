Kılıçdaroğlu'na sunulan rapor harekete geçirdi! Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: Kararsız seçmen de bize yönelecek - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na sunulan rapor harekete geçirdi! Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: Kararsız seçmen de bize yönelecek

05.05.2022 07:58

CHP'li kurmaylar tarafından bir rapor hazırlandığı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sunulduğu ileri sürüldü. Bu rapordan sonra CHP'nin kararsız seçmenleri ikna için turlara başlayacağı iddia edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "İktidara yürüdüğümüz için çok sayıda kararsız seçmen de bize yönelecek" dedi.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partiler de seçim stratejilerini oluşturmaya başladı. 2023 seçimlerinde hata yapmak istemeyen CHP Genel Merkezi de anketleri ince eleyip sık dokuyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarının son dönemde kararsız seçmenler üzerinde bir çalışma gerçekleştirdikleri ve kararsız seçmenlere yönelik çalışmalar hazırladıkları iddia edildi.

ANKETLERDE HEP YÜKSEK ÇIKIYORLAR

Bilindiği üzere kararsız seçmenler anketlerde hep yüksek çıkıyor. MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette yüzde 28.1'lik kesimin Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki rakibe göre oy tercihi yapacağı ortaya konulmuştu.

CHP KOLLARI SIVADI

Bu anketlerle ilgili CHP'li kurmaylar tarafından bir rapor hazırlandığı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sunulduğu öne sürüldü. Raporun ardından Kılıçdaroğlu'nun kararsız seçmenlere yönelik söylemlerini artıracağı öğrenildi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftaki, "Çok değiştik, artık doğrudan halkın partisiyiz" sözlerinin arkasında da bu stratejinin yattığı iddia edildi.

CHP'Lİ YÜKSEL: KARARSIZ SEÇMEN BİZE YÖNELECEK

Partisinin Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ise partisinin kararsız seçmenlere bakışı hakkında şu ifadeleri kullandı:"Her anket şirketinin sonuçlarını değerlendiriyoruz. Satır satır okuyoruz. Dolayısıyla partimiz iyi bir yerde ve daha da iyi bir yere gelecek ve bu örgütlerle birlikte iktidara yürüdüğümüz için çok sayıda kararsız seçmen de bize yönelecek. Daha nasıl güçlü olabiliriz nasıl birinci parti olabilir diye daha fazla çalışmamız gerekiyor."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na sunulan rapor harekete geçirdi! Genel Başkan Yardımcısı Taşkın: Kararsız seçmen de bize yönelecek - Son Dakika


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