Kılıçdaroğlu: Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Merkezin güçlendirilmesinin oluşturduğu bazı sakıncalar ve o sakıncaları tarih içinde çok yaşadık. Örgüte güven duymak lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanları toplantısında il başkanları ve teşkilat yöneticilerine hitap etti. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu sorunların çözümüne talip olduğunu vurgularken, teşkilatlara sahada daha aktif çalışma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ayrıca parti içi işleyişe ilişkin önemli mesajlar vererek, tüzüğün değiştirileceğini ve ön seçimin zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

"SİYASET ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR"

Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zorlu şartlardan geçtiğini belirterek, CHP teşkilatlarına sahada daha fazla çalışmaları ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için aktif mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir makamın, bir dönemin ya da bir kadronun değil milletin ortak geleceğine kilitlenmiş olan bir parti olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Millet için çalışan bir kadroyuz. Vatandaş için çalışan bir kadroyuz ve o kadronun gereklerini yapmak için biz mücadele ediyoruz. Unutmayın gittiğiniz her yerde tekrar edin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin. Bakınız CHP iktidarı dışındaki bütün iktidarların noktası siyaseti zenginleşme için kullandıklarıdır. O nedenle bunların tamamı tarihin çöp sepetine gittiler. Siyaseti zenginleşme aracı kabul ederseniz belli bir makama ve mevkiye gelirseniz yolsuzluk yaparsanız cebinizi doldurursanız yandaşların cebini doldurursanız milletin fakirliğini görmezseniz tarihin çöp sepetine bir süre sonra vatandaş gönderir. Bizim ahlaki üstünlüğümüzün temel felsefesi budur. Hep beraber, hep birlikte söyleyeceksiniz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Devletin hazinesine el uzatmıştır. Biz Beytülmale el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz" açıklamasında bulundu.

"CHP'DEN AYRILANLARLA TARTIŞMAYA GİRMEYİN"

Kılıçdaroğlu, CHP'den ayrılan isimlerle yaşanabilecek tartışmalara karşı polemiklerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın. Biz kısır tartışmaları değil kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık. Bize derlerse ki şunu söylüyor, bunu söylüyor diye söylerlerse biz diyeceğiz ki ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız. Memleketin bu kadar sorunu varken biz bu sorunları çözmeye çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"TÜZÜĞÜMÜZÜ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, kurultay öncesinde parti teşkilatlarının farklı kademelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştireceklerini ve parti tüzüğünde değişiklik yapacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Tüzüğümüzü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Merkezin güçlendirilmesinin oluşturduğu bazı sakıncalar ve o sakıncaları tarih içinde çok yaşadık. Örgüte güven duymak lazım. Örgütün iradesine saygı duymak lazım. Elbette ki eksiklikler olabilir. Ama eksikliği örgüt bazında gidermek kolay ama temelde gidermek zor olabilir. O nedenle bunu da yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Ekonomi dibe vurmuş,bunlar koltuk derdinde millete masal anlatiyor... 1 0 Yanıtla
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