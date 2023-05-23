Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kandildekilerle videosu var" iddiasına çok sert tepki - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kandildekilerle videosu var" iddiasına çok sert tepki

23.05.2023 00:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir ortak televizyon yayınında Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" dedi. Kılıçdaroğlu ise bu iddiaya çok sert bir dille tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Montajcı sahteker" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerine 7 gün kalırken adayların da seçim çalışmaları devam ediyor. TRT ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KANDİL'DEKİLERLE VİDEO ÇEKİMLERİ VAR"

Program sırasında Abdülkadir Selvi, "Efendim, konuşmanızda 2 defa 'Bunlarla video çekmişlerdir' dediniz. Ben onu tam anlayamadım yani kim neyle video çekmiş?" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Ama montaj, ama şu, ama bu PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" diye yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu ise bu iddiaya çok sert tepki verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kandildekilerle videosu var' iddiasına çok sert tepki

"SEN KİMİN TEMİZ, KİMİN KİRLİ OLDUĞUNU HERKESE GÖSTER YA RABBİ"

Kılıçdaroğlu, bir sonraki paylaşımında ise "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kandildekilerle videosu var' iddiasına çok sert tepki
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kandildekilerle videosu var' iddiasına çok sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kandildekilerle videosu var" iddiasına çok sert tepki - Son Dakika
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