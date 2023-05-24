Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'ın desteği sonrası dikkat çeken paylaşım: Cehennemin kapılarını kapatacağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'ın desteği sonrası dikkat çeken paylaşım: Cehennemin kapılarını kapatacağız

24.05.2023 18:52

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine dönük desteğini açıklamasından sonra sosyal medyadan tek cümlelik bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Cehennemin kapılarını kapatacağız." ifadelerine yer verdi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde yarışacak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifaklarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. İlk tur seçimlerinde yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Erdoğan'a desteğini açıklarken, ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise bugün Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

"2. TURDA KILIÇDAROĞLU'MU DESTEKLEYECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu ile birlikte kameralar karşısına geçen Özdağ, "Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi. Kendisiyle fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak 2. turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

"CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ"

Özdağ'ın destek kararı sonrası Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan tek cümlelik bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Cehennemin kapılarını kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'ın destek kararı sonrası tek cümlelik paylaşım: Cehennemin kapılarını kapatacağız

AK PARTİ'DEN ÖZDAĞ'IN KARARINA İLK TEPKİ

Öte yandan Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması AK Parti'nin tepkisini çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bunlar bir deklarasyon yapmışlardı, şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Masadakilerin görüşleriyle zıt şeyler. Kılıçdaroğlu gelirse milli güvenlik sorunu ortaya çıkar diyordu. Şimdi kendisi de çıktı Kılıçdaroğlu destekledi. HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor, netleşmesi gerekiyor. Neredeyse Avrupa'daki aşırı sağcılarla eşit çizgide açıklama yapıyor. Bu kadar savrulmayı kimseyi beklemiyordu." dedi.

YORUMLAR (8)
  • Erdinç Uzuner: Yahu good by Kemal,kefir nedir sade sodayı karıştır, az tuz ekle köpürt,afiyet olsun,16 seçim kaybedip tersten dünya rekoru kırdı, hâlâ traktörleri teslim etmedin. Cevap Yaz 71 18 Yayından Kaldır
  • Uğur Yazıcı: Vatan hainleri ile birlikte olanlar için yaşasın cehennem... Cevap Yaz 87 6 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Nasıl yani sayın başkan ???? Burası cehennem mi siz ne demek istiyorsunuz anlayamadık ??!!!????!!!!!!???? Saygı ve sevgilerimle Cevap Yaz 54 12 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'ın desteği sonrası dikkat çeken paylaşım: Cehennemin kapılarını kapatacağız - Son Dakika


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