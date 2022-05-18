Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine şimdiden sert uyarı! "Seçim günü sigara içmeyecekler, yemek yemeyecekler. Bunu yapanlar partiden atılacak"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'nın "İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği"nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Partililerine seçimlere kadar yoğun bir çalışma içerisinde olması talimatı veren Kılıçdaroğlu, ''Eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir. Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım iktidara gelene kadar'' ifadelerini kullandı.

SEÇİM GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer biz sorunu yaşayanı dinlersek; sorunu çözeriz" dedi. Seçim güvenliğine değinen Kılıçdaroğlu, sandık görevlilerini "O gün görevli kişi sigara içmeyecek. Bana yemek gelmedi gidip yemek yiyeyim, o kişinin derhal partiden atılması lazım" sözleri ile uyardı.

"İKTİDARA GELENE KADAR YORULMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"'Çalışıyor muyum? Eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir. Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım iktidara gelene kadar.

Bizim mahallede çalışmayacağız. Oyumuzun düşük olduğu yerlerdeki insanlarla muhatap olacağız. Ben kanaat önderleri ile toplanıyorum. O toplantıda bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş insanlarla yapıyorum."