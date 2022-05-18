Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine şimdiden sert uyarı! "Seçim günü sigara içmeyecekler, yemek yemeyecekler. Bunu yapanlar partiden atılacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine şimdiden sert uyarı! "Seçim günü sigara içmeyecekler, yemek yemeyecekler. Bunu yapanlar partiden atılacak"

18.05.2022 11:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemeğe katılarak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki her detaya dair şimdiden kolları sıvadı. Seçim gününde görev yapacak sandık görevlilerine durumun ciddiyetini anlatan Kılıçdaroğlu, "O gün görevli kişi sigara içmeyecek. 'Bana yemek gelmedi gidip yemek yiyeyim' demeyecek. Bunu yapan kişinin derhal partiden atılması lazım" sözleri ile uyardı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'nın "İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği"nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Partililerine seçimlere kadar yoğun bir çalışma içerisinde olması talimatı veren Kılıçdaroğlu, ''Eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir. Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım iktidara gelene kadar'' ifadelerini kullandı.

SEÇİM GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer biz sorunu yaşayanı dinlersek; sorunu çözeriz" dedi. Seçim güvenliğine değinen Kılıçdaroğlu, sandık görevlilerini "O gün görevli kişi sigara içmeyecek. Bana yemek gelmedi gidip yemek yiyeyim, o kişinin derhal partiden atılması lazım" sözleri ile uyardı.

"İKTİDARA GELENE KADAR YORULMAYACAĞIM"

Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"'Çalışıyor muyum? Eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir. Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım iktidara gelene kadar.

Bizim mahallede çalışmayacağız. Oyumuzun düşük olduğu yerlerdeki insanlarla muhatap olacağız. Ben kanaat önderleri ile toplanıyorum. O toplantıda bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş insanlarla yapıyorum."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: 'Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor' Kılıçdaroğlu: 'Halkın sorunlarını içselleştirmemiz gerekiyor' SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi: Sedat Peker randevu talep etti vermedik SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi: Sedat Peker randevu talep etti vermedik
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine şimdiden sert uyarı! 'Seçim günü sigara içmeyecekler, yemek yemeyecekler. Bunu yapanlar partiden atılacak' - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Cristiano Ronaldo sosyal medyada zirvede! Messi'ye 160 milyonluk dev fark...
12:28 Tevfik Göksu, "Esenler'deki mülteciler sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna yanıt verdi: 57 bin mülteci var, bize yansıyan sorun yok
12:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki: İbret verici bir durum
12:04 Tabancayla şakalaşırken arkadaşını vurdu! Hafif yaralanan arkadaşı şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı
12:02 İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
12:00 Asker eğlencesinde kafasına mermi isabet eden 20 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
11:56 Ümit Özdağ'dan Babacan'a "KHK'lıların haklarını iade edeceğiz" tepkisi: Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun
11:53 İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'nın davet edildiği Trabzon gezisi sonrası "Murat Ongun" açıklaması: Birtakım sonuçları oldu, kaldırdık!
11:46 Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı "Mercan" ilk kez görüntülendi
11:42 WhatsApp gruplara kafayı taktı! İşte yeni özellikler: Gruptan ayrılanlar gözükmeyecek, grubun eski üyelerini mevcut üyeler görebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 12:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine şimdiden sert uyarı! "Seçim günü sigara içmeyecekler, yemek yemeyecekler. Bunu yapanlar partiden atılacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement