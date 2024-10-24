Kılıçdaroğlu\'ndan Saniye Ateş\'e Ziyaret

Politika

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in Bursa'da yaşayan annesi Saniye Ateş'i evinde ziyaret etti.

Bursa'ya gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşi Musa Ateş'i de rahatsızlığı sonucu kaybeden annesi Saniye Ateş'i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapmadan evden ayrılıp İstanbul'a gitti.