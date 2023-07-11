Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç kararına ateş püskürdü: Biden aradı, Erdoğan dönüş yaptı

Türkiye, NATO üyelik başvurusunu teröre destek verdikleri gerekçesiyle reddettiği İsveç'le dün mutabakata vardı. NATO Zirvesi'nde görüşen liderler anlaştı; Türkiye İsveç'e onay verecek İsveç ise Türkiye'ye AB sürecinde destek olacak. Bu karara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Asla üye olamazlar' diye çok açık ifadeler kullandılar. İsveç geri adım atmadı, Kur'an'ı yaktılar. Biden, Erdoğan'a telefon etti ve Erdoğan 180 derece döndü. Bir devlet böyle yönetilir mi" dedi.

"TARİHİN BİZE YÜKLEDİĞİ BİR SORUMLULUK VAR"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları: "Vatandaşlarımın zor durumda olduğunu biliyorum. Neden sesiniz daha gür çıkmıyor diye sitem ettiklerini de biliyorum. Biz sesimizi çıkaracağız, ama 25 milyonu artırmak şartıyla. Bugün şikâyet eden, AK Parti'ye oy veren kardeşimi birinin ziyaret etmesi lazım. Diğer arkadaşımın da konuşması lazım. Vatan sadece benim vatanım değil, hepimizin vatanı. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Benim sıkıntım varsa, benden zor durumda olan vatandaşın da sıkıntısı var. O zaman o sıkıntıyı bile bile kendisine verilen sözlere kanarak ve 'Biz size çok güzel Türkiye armağan edeceğiz' diye yola çıkıp soykırım ekonomisi uygulayan siyasal iktidara asıl oy verenlerin ders vermesi gerekiyor. Onların seslerini yükseltmesi gerekir. Ak Parti'ye oy veren kardeşlerimin vicdan muhasebesi yapması gerekir.

"CEZAEVLERİ TIKA BASA DOLU"

Cezaevlerimiz tıka basa dolu. Siyasi gücü olanlar adamını bulup çıkıyorlar. Gazeteci yazdıktan sonra yeniden cezaevine koyuyorlar.Milletvekili Can Atalay hâlâ içeride. Merdan Yanardağ... Mahkumiyet kararı yok hakkında, ama içeride. RTÜK, TELE1'e ceza yağdırdı. Bunlar, antidemokratik ülkede karşılaştığımız olaylardır. Bizi yıldırmayacak. Bu ülkeye demokrasiyi getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

"BİR DEVLET BÖYLE YÖNETİLİR Mİ?"

İsveç'in NATO'ya üyeliği dolayısıyla terör örgütü mensuplarını koruduğu, ülkesinde tuttuğu için Türkiye 'biz NATO'ya üyeliğini kabul etmiyoruz' dediler. 'Asla üye olamazlar' diye açık ve net ifadeler kullanıldı. İsveç, geri adım atmadı. Bizim kutsal kitabımız Kuran'ı yaktılar. Ona da iktidar kanadı yeterince tepki göstermedi. Biden telefon etti Erdoğan'a. Erdoğan birden bire 180 derece döndü, İsveç'in NATO'ya girişine evet diyeceğiz, Meclis'e getireceğiz dedi. Bir devlet böyle yönetilir mi?"