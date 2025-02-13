CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "şaibeli kurultay" soruşturması ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında gazetecilik meslek ilkelerinin ihlal edildiğini ve siyasi, ekonomik ya da kişisel çıkarlarla hareket eden bazı gazetecilerin kamuoyunda öne çıktığını ifade ederek bu durumu eleştirdi.
Açıklamasında, "Televizyon kanallarında yorum yapan bir kısım gazetecileri gördükçe iğrendiğimi söylemek zorundayım" diyen Çelik, gazetecilik mesleği adına utandığını dile getirdi.
İşte Celal Çelik'in o açıklaması; "Televizyon kanallarında yorum yapan bir kısım gazetecileri gördükçe iğrendiğimi söylemek zorundayım. Hiç bir zaman Sedat Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim!
Ancak, "namusu maaşı kadar olan gazeteciler" eleştirisinin bazı sözde gazeteciler yönünden doğru olduğunu anlıyorum! Gazetecilik Meslek İlkelerinin bu denli çiğnendiği; siyasi, ekonomik, kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket eden gazetecilerin bu denli revaçta olduğu başka bir dönem olmamıştır kanımca!...
Gazetecilik mesleği adına utanıyorum! Elbette namuslu, kalemlerini satmayan, onurlu gazetecileri tenzih ederim. Onlara saygımız sonsuz..."
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim - Son Dakika
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