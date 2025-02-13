Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "şaibeli kurultay" soruşturması üzerinden gazetecilere yönelik sert ifadeler kullandı. Çelik "Hiç bir zaman Sedat Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim. Ancak, "namusu maaşı kadar olan gazeteciler" eleştirisinin bazı sözde gazeteciler yönünden doğru olduğunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.

13.02.2025 07:38  Güncelleme: 08:28
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "şaibeli kurultay" soruşturması ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında gazetecilik meslek ilkelerinin ihlal edildiğini ve siyasi, ekonomik ya da kişisel çıkarlarla hareket eden bazı gazetecilerin kamuoyunda öne çıktığını ifade ederek bu durumu eleştirdi.

"BAZI GAZETECİLERİ GÖRÜNCE İĞRENİYORUM"

Açıklamasında, "Televizyon kanallarında yorum yapan bir kısım gazetecileri gördükçe iğrendiğimi söylemek zorundayım" diyen Çelik, gazetecilik mesleği adına utandığını dile getirdi.

"SEDAT PEKER'E HAK VERECEĞİMİ DÜŞÜNMEZDİM"

İşte Celal Çelik'in o açıklaması; "Televizyon kanallarında yorum yapan bir kısım gazetecileri gördükçe iğrendiğimi söylemek zorundayım. Hiç bir zaman Sedat Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim!

Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Celal Çelik.

"NAMUSU MAAŞI KADAR OLAN GAZETECİLER VAR"

Ancak, "namusu maaşı kadar olan gazeteciler" eleştirisinin bazı sözde gazeteciler yönünden doğru olduğunu anlıyorum! Gazetecilik Meslek İlkelerinin bu denli çiğnendiği; siyasi, ekonomik, kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket eden gazetecilerin bu denli revaçta olduğu başka bir dönem olmamıştır kanımca!...

"MESLEK ADINA UTANIYORUM"

Gazetecilik mesleği adına utanıyorum! Elbette namuslu, kalemlerini satmayan, onurlu gazetecileri tenzih ederim. Onlara saygımız sonsuz..."

Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
Kılıçdaroğlu\'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker\'e hak vereceğimi düşünmezdim

Kemal Kılıçdaroğlu, Celal Çelik, Sedat Peker, Politika, 3-sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emin çetiner:
    Hain dolu memlekette bilhassa ben mustafa kemalin askeriyim diyenler hainlik yolsuzluk yaparlar sonrada bu lafı şöylerler beyinleri uyuşmuş olan bir kesimde bunları şak şakliyorlar bide sorgulama yok 30 14 Yanıtla
  • osman şahin:
    HER İKTİDAR YANDAŞINI YALAKASINI BERABERİNDE GETİRİR EYER BİR SANATÇI YALAKALIK YAPIYORSA YANDAŞ OLUYORSA ONDAN SANATÇI OLMAZ GAZETECİ TARAFSIZ OLMALI TARAF TUTUYORSA ONURUNU ŞEREFİNİ SATMIŞ DEMEKTİR 9 1 Yanıtla
  • Ercan tanboğa:
    HAKAN FİDAN İLE AKP TEŞKİLATINDA VE PARTİ İÇİNDE TEMİZLİK OLUCAK BUNU GÖRÜCEZ 4 2 Yanıtla
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