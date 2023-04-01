Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccadede verdiği poz infial yarattı! CHP'den yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccadede verdiği poz infial yarattı! CHP'den yanıt gecikmedi

01.04.2023 10:30

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı bir kare, büyük tepki topladı. Bunun üzerine CHP kanadından yapılan açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir." ifadeleri kullanıldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 2 kişi ile birlikte seccade üzerinde poz vermesine ilişkin CHP'den açıklama geldi.

KALABALIĞA VURGU YAPILDI

CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.

"TELAŞ NEDENİYLE FARK EDİLEMEMİŞTİR"

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun gündem olan karesi:

CHP'den seccade açıklaması Açıklaması

AK PARTİLİ İSİM TEPKİ GÖSTERDİ

Fotoğraf sosyal medyanın gündemine otururken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da söz konusu kareye tepki gösterdi. Dağ, fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR (13)
  • ahmet kasap: HİÇ OLMAZSA GALOŞ GİYSELERDİ BEE BİR MİLLETİN DEĞERLERİ BU KADAR AYAK ALTINA ALINMAZ Kİ SİZ KİMSİNİZ Cevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
  • astragan: bunlar avrupalı. ezanda kulakları var mı ki seccadenin temizliğine önem versinler? ayakkabısız girilse belki mescidi harama da gider genel başkan ve il başkanı :) Cevap Yaz 34 11 Yayından Kaldır
  • mehmet uyar: Zamanında abd dekı ust aklıda seccadeye ayakla basmıstı aynı sekıl bu sekılde basmazlarsa tarıkata almıyolar galıba yada baron kabul edılmıyor Cevap Yaz 39 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccadede verdiği poz infial yarattı! CHP'den yanıt gecikmedi - Son Dakika


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