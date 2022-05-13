Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı

13.05.2022 10:27

Üstü kapalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a mesaj veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir" dedi.

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken 6'lı masada yer alan muhalefet liderlerinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi.

İKİ İSME DE KAPIYI KAPATTI

Kendisi gibi adaylık için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ GEZİSİ

HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili de konuştu. Geziden haberi olduğunu ve önceden onayladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'başkanlarımız işlerine odaklansın' açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası görüldü! Kim Jong Un maske taktı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
09:55 Kendi başına doğum yapan kadın, bebeği balkondan aşağı attı: Cansız bedene kargalar üşüştü
09:55 Merkez Bankası'ndan yabancı merkez bankaları ile ilgili kritik karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:41:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement