Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı - Son Dakika

2023 seçimleri için geri sayım devam ederken 6'lı masada yer alan muhalefet liderlerinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi.

İKİ İSME DE KAPIYI KAPATTI

Kendisi gibi adaylık için ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a üstü kapalı mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir. Ben 11 büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımızı çok başarılı buluyorum" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ GEZİSİ

HalkTV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili de konuştu. Geziden haberi olduğunu ve önceden onayladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal" ifadelerini kullandı.