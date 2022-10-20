Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin karşısında "Adalet istiyorum" diye pankart açtı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin karşısında "Adalet istiyorum" diye pankart açtı

20.10.2022 13:35

Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin karşısında "Adalet istiyorum" diye pankart açtıTOKAT CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katıldığı otelin karşısında duvara çıkan partili "Sayın Genel Başkanım Tokat'a hoş geldiniz.

Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin karşısında "Adalet istiyorum" diye pankart açtı

TOKAT CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya katıldığı otelin karşısında duvara çıkan partili "Sayın Genel Başkanım Tokat'a hoş geldiniz. Siz Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü yaptınız. Ben de sizden Adalet bekliyorum" yazılı pankart açtı.

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tokat'ta bir dizi programa katıldı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun toplantı yaptığı otelin karşısında yol kenarında duvara çıkan bir şahıs pankart açtı. Sesini Kılıçdaroğlu'na duyurmak isteyen şahıs polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Basın mensuplarına Tokat'ın Zile İlçesinden CHP İl Genel Meclis üyesi olduğu ifade eden Cemal Ocak, partisinden ihraç edildiğini kaydetti. Kendisine kumpas kurulduğunu ileri süren Ocak, "1.5 yıldır bana kumpas kurularak, yalan söyleyerek partimden ihraç oldum. Mahkemeye gidim, bir üst mahkemeye gideceğim. Sesimi genel başkanıma duyuramadım. 52 muhtarla genel merkeze gittim. Genel başkanla bizi görüştürmediler. Ben de genel başkanımız gibi Zile'den Ankara'ya yürüyeceğim" dedi.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin karşısında 'Adalet istiyorum' diye pankart açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin karşısında "Adalet istiyorum" diye pankart açtı - Son Dakika
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