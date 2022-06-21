Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor

21.06.2022 11:08

Parti grubunda konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" şeklindeki iddiasına "Kılıçdaroğlu, ya hayal aleminde yaşıyor ya da paraşütsüz uçuş dersi alıyor. Bizim tavsiyemiz bir an evvel en yakın kliniğe gidip tedavi olmasıdır" sözleriyle cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce erken seçimleri ilan etmesi ile bilinen Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" şeklindeki iddiasına yanıt verdi.

"YA HAYAL ALEMİNDE YAŞIYOR YA PARAŞÜTSÜZ UÇUŞ DERSİ ALIYOR"

Erken seçim iddialarını kesin bir dille yalanlayan ve Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Kasım'da seçim olabilir diyen Kılıçdaroğlu, ya hayal aleminde yaşıyor ya da paraşütsüz uçuş dersi alıyor. Bizim tavsiyemiz bir an evvel en yakın kliniğe gidip tedavi olmasıdır. Ortak bir aday üzerinde anlaşamayan, birbirlerinin aleyhine kazan kaynatan böylesi bir zillete ne Allah razı gelecek, ne milletimiz rıza gösterecektir. Cumhur ittifakı Türkiye'nin gücüne güç katacak ümit haznedarıdır. Zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Bağımlılık halinde yaşayan kirli bir kumpanyadır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Küçük heveslerde büyük hedeflerin çıkmayacağı berrak şekilde görülecektir. İnanmak kutlu hedeflere vasıl olmanın, kendini aşma becerisi göstermenin yegane göstergesidir. Cumhur ittifakının gelecekteki Türkiye tasavvurunu paylaşacağız. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir tablo yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınsaydı, bunlar iflas etmekten kendini koruyamazdı. Sahte mağdur tiyatroları, kurmaca diyaloglar kimseyi inandıramaz.

"ERDOĞAN YÜZDE 50'Yİ AŞAN OY ORANIYLA YENİDEN SEÇİLECEK"

MHP 18 Şubat 2022 tarihinden bugüne kadar 493 ilçemizi heyetler halinde ziyaret etmiştir. Adım adım 2023 temalı siyasi çalışma programımızla gönüllere misafir oluyoruz. Cumhur ittifakı Türkiye'nin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz açık gerçek şudur, 2023 yılında Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy oranıyla yeniden seçilecektir.

''ÇIKARSIN ADAYLARINI DA GÖRSÜNLER HANYA'YI KONYA'YI''

Zillet ittifakının nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediyorlar. Son düzlüğe girilirken bu korkakça yaklaşımın ardında acaba bilinçli ve taktik bir geciktirme mi söz konusudur yoksa 6 artı 1 formatlı masaya hakim olduğu anlaşılan demir bir çatlak mı etkili? Çıkarsın adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Türkiye'miz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Henüz ortak aday üzerinde anlaşamayan, lobilerin eline geçen ortak gayeleri dış güçlerin emellerine hizmet olan siyasi partilere Türkiye'mizin emanet edilmesi istikbalimizin hiçe sayılmasıdır. Önündeki her taşa takılan zillet ittifakı akıntıda sürüklenen bir saldır. Eski tarz siyaset yeniye direnen eski kafa ile yeni dünyada varlık hükmünün ibrazı çok zordur.

"SİNDİRELLA EKONOMİSİNİN SONUNA GELİNMİŞTİR"

Kurallara dayalı uluslararası düzenin meydan okumalara maruz kaldığını; siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında çatlakların yeni kırılmalarla genişlediğine şahit oluyoruz. Ekonomik-politik sistemin insanlığın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaştığı görülmektedir. Dünya kapsayıcı bir vizyona, adil, barışçıl politikalara muhtaçtır. Dünya genelinde gelir dağılımı eşitsizliğinden kaynaklanan refah kayıpları endişe vericidir. Karşımızdaki bu tablo küresel krizleri teşvik etmiştir. Milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir ekonomik modele ihtiyaç olduğu açıktır. Sindirella ekonominin sonuna gelinmiştir. Ahlaki olmayan, insani değerlerle bağdaşmayan piyasa uygulamalarını köklü bir şekilde sorgulamaktan, ekonomik, güvenlik, eşitlik, özgürlük, adalet kapsamında revize etmedikten sonra varılacak yer yine krizdir. İnsanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı vardır. Ekolojik limitler çerçevesinde kalarak, ekonomik istikrarı yakalamak geleceğin dünyasını daha mamur ve müreffeh hale taşıyacaktır. Uyuklayan bakışla altımızdan kayıp giden dünyayı seyretmemiz sorumluluk anlayışımızla ters düşecektir."

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'Kasım ayında erken seçim olabilir' iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor - Son Dakika
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