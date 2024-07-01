Kılıçdaroğlu'nun meydan okuduğu Oğan da Sinan Ateş davasına katıldı - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'nun meydan okuduğu Oğan da Sinan Ateş davasına katıldı

Kılıçdaroğlu\'nun meydan okuduğu Oğan da Sinan Ateş davasına katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen yarın Sinan Ateş davasına gel" diyerek hedef aldığı Sinan Oğan, davayı izlemek için duruşma salonuna geldi.

01.07.2024 14:52
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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde adaylıktan çekilerek Cumhur İttifakı'na katılan Sinan Oğan bugün gerçekleşen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in duruşmasına katıldı.

Tüm Türkiye'nin gözlerini üzerine çevirdiği Sinan Ateş davasında mahkeme salonundaki hareketlilik dikkat çekti. Duruşma salonunda birçok siyasi parti lideri hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce duruşmaya katılan isimler arasındaydı.

Kılıçdaroğlu'nun meydan okuduğu Oğan, Sinan Ateş davasına Katıldı

"EFENDİLERİNDEN İZİN ALABİLİRSEN GEL"

Kılıçdaroğlu'nun dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hadi yüreğin yeter, efendilerinden izin alabilirsen; yarın Sinan Ateş davasına gel, katledilen milliyetçi bir vatan evladının hakkına sahip çık, göreyim yüreğin kaç okka" diyerek hedef aldığı Sinan Oğan da salonda yerini aldı.

"BU MİLLETİN AKIL VE VİCDAN SAHİBİ FERDİ BİZİM YANIMIZDA'

Öte yandan; mahkeme girişinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Ayşe Ateş, "Siyasi parti Genel Başkanları ve onların arkasındaki kamuoyu da tıpkı sizler gibi bizi yalnız bırakmadı. Bu milletin akıl ve vicdan sahibi ferdi bizim yanımızda. Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş, Sinan Oğan, Siyaset, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun meydan okuduğu Oğan da Sinan Ateş davasına katıldı - Son Dakika

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