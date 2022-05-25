Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

25.05.2022 14:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce İstanbul Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce İstanbul Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür ve Kongre Merkezi'nde muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu konuşmasında geçici sığınmacıları ırkçılık yapmadan kendi özgür iradeleriyle memleketlerine göndereceklerini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimiz, bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Bu konuda görüşlerim açık ve nettir. Bunu Suriyeli kardeşlerimizle de paylaştım. Suriye ile bir masada oturarak bütün sorunların çözülmesi lazım. Bütün finansmanların Birleşmiş Milletler tarafından karşılanarak yapılması lazım. O fabrikaları da hayata geçirerek, evleri var yerleri var. Bu şekilde ülkelerine göndereceğiz. Irkçılık yapmayacağız. Bu milletin alnına ırkçı yazdırmayacağız. Özgür iradeleri ile göndereceğiz. Altyapısını oluşturacağız" dedi.

'SON 10 YILDA EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ CHP'DİR'

Kılıçdaroğlu, CHP'nin sesi duyulmayanların sesi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"'Cehape' var ya 'Cehape' derler hep eleştirirler, ama öneri getirmezler. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Sesi duyulmayanların sesi olduk. Taşeron meselesini ilk dile getiren, onları örgütleyen bizdik. Şimdi sırada apartman görevlileri var. Onlar için de bir şeyler yapacağız. Her gün yan yanayız. Ama onların sorunları da var. Suriyeli, Afgan kardeşlerimiz var. İnsani boyutlarda hepsini çözeceğiz. Dışlamadan ötekileştirmeden çözeceğiz. Gelince ne yapacaksınız? 6'lı masaya diyorlar ya 6 benzemez. Evet ayrı partileriz, ama insan hakları, sosyal devlet, Türkiye'nin büyümesi konusunda aynı şeyleri düşünüyoruz. Fiyat istikrarı, Türkiye saygın olsun konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. İster Düzce'de ister başka yerde herhangi bir insan kendisinden bir parçayı orada görüyor. O liderlere baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. Türkiye bu koşulları ve ağır sorunları yaşıyorsa bu sorunları çözmek boynumuzun borcudur. Türkiye'yi bu sorunlardan çekip düze çıkarmak bizim boynumuzun borcudur."

'İSRAF OLAN YERDE ADALET OLMAZ'

İktidara gelmeleri halinde israfı bitireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Yarın seçim oldu geldiniz ne yapacaksınız. İlk iş genelge ile israf kapılarını kapatacağız. İsraf haramdır. İsraf yapan adamın burnundan getireceksin. 13 uçağı olacağına, neden 13 olsun? 1 ya da 2 uçak olur, 13 uçak nedir. İsraf değil midir? Kuralını koyacaksın. Cumhurbaşkanı adayı arkadaşımız seçilirse 1 ya da 2 uçağı olacak. Bakanlık binasını boşaltıp kiraya çıkıyorlar. Neden? müteahhit kazansın diye. Tamam kazansın ama devlet üzerinden neden kazansın? Devletteki kira saltanatını bitireceğiz. Devlet adaletli, söz sahibi olur. Devletin dini adalettir. İsraf olan yerde adalet olmaz. İsraf olan yerde birilerinin hakkının peşkeş çekilmesi demektir" değerlendirmesinde bulundu.

'MERKEZ BANKASI'NIN BAŞINA GÜVEN VERECEK BİR İSİM GETİRECEĞİZ'

Merkez Bankası'nın öneminden bahseden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası Kanunu 4'üncü maddesi der ki Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Türkiye'de fiyat istikrarı var mı? Yarın sabah dolar kaç lira olur kimse bilmiyor. Kimse önünü göremiyor. Fiyat istikrarını sağlamak zorunda olan kurum ne iş yapıyor? Hiç bir iş yapmıyor. Eli kolu bağlanmış. Üçüncü önemli iş Merkez Bankası'nın başına hem iç hem dış piyasalarda güven verecek bir isim getireceğiz. Partili değil, güven veren olacak. Kanun var ve sen bu kanunu uygulamak zorundasın diyeceğiz. Merkez Bankası parayla uğraşır. Bir arkeoloğun Merkez Bankası'nda ne işi var. Ben arkeologları küçümsemiyorum. Önemli iş yapıyorlar ama bunun ne işi var Merkez Bankası'nda. Emekli milletvekilleri, güreşçilerin, rüşvetçilerin ne işi var Merkez Bankası'nda. Bunların devletin yönetiminde ne iş var. Biz devletimize bağlıyız. Devletin güçlü olması lazım. İyi yönetilmesi lazım. Bunları nasıl yapacağız. Merkez Bankası'nı bağımsız yaptık, israfı önledik yetiyor mu? Hayır sorun var. Sanayicinin, esnafın sorunu var. Sorun nasıl çözülür? Rahmetli Ecevit, ekonomik ve sosyal konsey kurdu. Bu konseyde esnaf, sanayi, çifti olur. Sorunlu tarafları çağırırsınız ve dinlersiniz. Siz ne sorunlar yaşıyorsunuz bunları nasıl çözelim. Bir yanda sorun yaşayan bir yanda sorun çözen olur. Ekonomik sosyal konsey işler hale gelecek. Bakanlara diyecek bak çözüm getirin. Çözümü anlatın."

'GELECEĞİ İPOTEK ALTINA ALINAN BİR TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Kılıçdaroğlu, Kamu İhale Kurumu'nun yeniden yapılandırılacağını açıklayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Sadece sizin değil, torunlarınızın da geleceği ipotek altına alındı. Yap-işlet-devret, kamu özel iş birliği ile dolarla, Euro'yla ihale veriyorsunuz. Milliyetçi geçinip Türk Lirası'nı çöpe atıyorsunuz. İş yapacak Türk, iş yapılacak yer Türkiye neden Euro'yla iş veriyorsunuz. Devlet kendisi yapsa 3 milyara hastane yapıyor. Kamu özel iş birliği ile 6 milyara yaptırıyor. Önce bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım. Size söz veriyorum. Mahkemeye başvurdular, 'Bize beşli çete demesin' dediler. Mahkeme de 'Kılıçdaroğlu beşli çete demesin' dedi. Feriştahınız gelse durmam. Siz soyacaksınız biz seyir mi edeceğiz. Vicdanı olan bir hakim devletin soyulmasına razı olmaz. Kamu İhale Kurumu yeniden yapılandırılacak. Önce işi veriyorsun sonra ihale yapıyorlar. Bunun adı ihale oluyor mu? ben bunu Türkiye'de gördüm. Temel atıyorlar gelip evrakları veriyorlar. Namuslu bürokrat ben buna imza atmam diyor. Bunları değiştireceğiz."

'KESİN HESAP KOMİSYONU KURACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, hesap veren bir iktidar olacaklarını ifade ederek, "Kesin hesap komisyonu kuracağız. Vergiler tamam. Nerelere harcandı kimse bilmiyor. Nerelere harcandığını gösteren bir kanun var. Kesin hesap komisyonu kuracağız. Kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefetten olacak. Biz iktidar olarak ana muhalefete hesap vereceğiz. Bakan diyecek ki ben kesin hesap komisyonunda hesap vereceğim. Bana yolsuzluk yaptırmayın diyecek. Siyasete ahlak gelecek. Ben iktidar olarak hesap vereceğim" dedi.

'DEVLET YÖNETMEK ASLINDA KOLAYDIR'

Devlet yönetmenin dünyanın en kolay işi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Devlet yönetmek aslında kolaydır. Zor değildir. Dünyanın en kolay işidir. Devlette herkesin görevi bellidir. Belediye başkanı, muhtar, odacının, doktorun görevi nedir hepsi var. Devlet yönetmek bu kadar kolaysa neden devlet bu hale düşüyor. Liyakat sistemini bozarsanız devlet bu hale düşer. Ben kanuna uyacağım diyorken bir bürokrat, 'Ben seni görevden alıyorum' derseniz liyakatsizlik başlar" diye konuştu.

Orta direğin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İnternet altyapısı ve teknoloji bunlara önem vermemiz lazım. Avrupa'nın en az çalışan en ağır çalışan ağı bizde, en pahalısı bizde. Orta direği güçlendirmemiz lazım. Esnafı güçlendirmemiz lazım. Orta direk düşerse devlette sıkıntılar başlar. Kazanmaları lazım. Her yere AVM yaptınız. Haftada 1 gün kapatın. AVM'de de çalışanlar bir gün tatil yapar. Günün neredeyse 12-13 saati insanlar çalışıyor, hem de haftanın 7 günü, insan haklarına aykırı. İhale takibi yapanlar siyasette olmayacak. Vatandaşa hesap vermeyi görev bilecekler. Futbol kulübü tutar gibi siyasi parti tutulmaz. Seçim yapmamızın nedeni, bir siyasi parti devleti kötü yönetiyorsa yenisini getirmemiz lazım. Hepimizin sorumluluklarını yerine getirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım

YORUMLAR
500
KILIÇDAROĞLU: O YOLLAR, KÖPRÜLER; TAMAMINI KAMULAŞTIRACAĞIM KILIÇDAROĞLU: O YOLLAR, KÖPRÜLER; TAMAMINI KAMULAŞTIRACAĞIM Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım - Son Dakika


Son Dakika
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: O yollar, köprüler, tamamını kamulaştıracağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement