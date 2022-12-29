AK Partili isimden Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesi için infial yaratan paylaşım! Tepkilerden sonra silip, özür diledi - Son Dakika
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AK Partili isimden Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesi için infial yaratan paylaşım! Tepkilerden sonra silip, özür diledi

29.12.2022 10:40

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ahlatlıbel zirvesinde çekilen fotoğrafına AK Parti Tuzla Belediye Meclis üyesi Türel Ağyol tarafından yapılan paylaşım infial yarattı. Buluşmaya ait fotoğrafa "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz" sözlerini yazan Ağyol tepkiler üzerine paylaşımını silip özür mesajı yayınlarken, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı ise Ağyol'un parti disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. CHP ve İYİ Parti İstanbul il örgütleri, bugün Tuzla Belediyesi önünde eylem gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Ahlatlıbel'de geçtiğimiz salı günü ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin yankıları sürerken AK Partili bir isimden skandal bir paylaşım geldi.

AK PARTİLİ İSİMDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Tuzla Belediyesi'nde meclis üyesi olan AK Partili Türel Ağyol, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in basına servis edilen fotoğrafın altına "Umarım bu geceki birliktelikten kaset çıkmaz!" ifadesini yazdı.Ağyol, paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı.

"BAŞTA SAYIN AKŞENER OLMAK ÜZERE HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Ağyol daha sonra Facebook hesabından İYİ Parti lideri Akşener'e hitaben bir özür yayınladı. "Bu üzücü paylaşımımdan dolayı sayın Meral Akşener başta olmak üzere herkesten özür dilerim" diyen Ağyol, yazdığı yoruma ilişkin ise ironi yaptığını ve aklından geçmeyecek benzetmeler yapıldığını ifade etti.

AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANI: MECLİS ÜYEMİZ DİSİPLİN SUÇU İŞLEMİŞTİR

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AK Partili Ağyol'un disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti. Tayfur şu ifadeleri kullandı; "Bugün, Tuzla Belediye Meclisi Üyemiz Türel Ağyol , Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener buluşmasıyla ilgili bir paylaşımın altına yaptığı yorumla, disiplin suçu işlemiştir. Sayın Ağyol, hatasını kabul ederek yorumunu silmiş, ilgililerden özür dilemiştir. Hiç bir şartta tasvip etmediğimiz bu davranışı nedeniyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."

CHP VE İYİ PARTİ TUZLA'DA PROTESTO EDECEK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve parti örgütü ile birlikte bugün saat 12'de Tuzla Belediyesi önündegideceklerini açıkladı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında şunları yazdı; "Kaybettiğini gören AK Parti ahlaksızlıkta da sınır tanımamaya başladı. Kadın, erkek omuz omuza memleket sevdasına mücadele etmeyi bilmeyen AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına karşı: Yarın saat 12.00'de Tuzla Belediyesi önündeyiz! İYİ Parti İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu ve örgütlerimizle birlikte hep birlikte sesimizi yükseltecek ve bu ahlaksız anlayışı memleketin başından def edeceğiz çok yakında!"

İYİ PARTİLİ KAVUNCU: KAYNAĞINI ALDIĞI ODAKLARA TEPKİMİZİ DUYURALIM

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Tuzla Belediye Meclis Üyesinin yapmış olduğu ahlâksız sosyal medya paylaşımına tepkimizi yarın gür bir sesle göstereceğiz. Saat 12.00'da, Tuzla Belediyesi önünde buluşalım ve siyasetin bu çirkin yüzüne, bunun kaynağını aldığı asıl seviyesiz odaklara tepkimizi duyuralım" dedi.

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SON DAKİKA: AK Partili isimden Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesi için infial yaratan paylaşım! Tepkilerden sonra silip, özür diledi - Son Dakika
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