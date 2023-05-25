Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın montajlı videolarına erişim engeli - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın montajlı videolarına erişim engeli

26.05.2023 00:45

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı montajlı videolara erişim engeli kararı verdi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in başvurusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "montajlı" video bulunan bir Twitter mesajına erişimin engellenmesi kararı verdi. Mahkeme; kararını, paylaşımın Kılıçdaroğlu'nun "kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu" gerekçesine dayandırdı.

"AMA MONTAJ AMA ŞU, BU..."

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık kullandığı montajlı videoya erişim engeli kararı verdi. Videoda, "Haydi" başlıklı reklam filmine PKK terör örgütünün sözde elebaşlarından Murat Karayılan'ın görüntüleri montajlanmıştı. Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında, montajlı video için "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle videosu var. Ama montaj ama şu ama bu" yorumunu yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 23 Mayıs'ta bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ve Kılıçdaroğlu'nu hedef alan videoya erişimin engellenmesi için mahkemeye başvurdu. Çelik'in dilekçedeki talebi şöyle:

"MÜVEKKİLİN KİŞİLİK DEĞERİNİ ZEDELEMİŞTİR"

"İlgili adreste 'Trol' hesap olduğu sabit bulunan Twitter sosyal medya kullanıcısı tarafından tümüyle montajlanmış ve sahte içerikleri paylaşılarak müvekkil hakkında kamuoyunda olumsuz algı yaratılmaya çalışılarak, müvekkilin kişilik değeri zedelenmiştir."

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MAHİYETİNDE…"

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 23 Mayıs 2023 tarihli kararıyla avukat Celal Çelik'in talebini kabul etti. Mahkeme kararında şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup; kişinin yaşadığı toplumda, ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır.

BAHSİ GEÇEN PAYLAŞIMA ERİŞİM KALDIRILDI

Talebe konu dilekçe ve ekinde sunulan ekran görüntüleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmede; erişim engeli istenilen yukarıda belirtilen URL adreslerindeki söz konusu paylaşımın talep edenin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu değerlendirilmekle (…) talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur."

Mahkeme erişimin engellenmesi kararının Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilmesini kararlaştırdı. Mahkeme kararının ardından söz konusu paylaşıma erişimin kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın montajlı videolarına erişim engeli - Son Dakika


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