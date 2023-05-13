Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın aynı anda 25 kanalda gösterilmesine böyle tepki verdi: Demokrasi vadediyoruz demokrasi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın aynı anda 25 kanalda gösterilmesine böyle tepki verdi: Demokrasi vadediyoruz demokrasi

13.05.2023 00:29

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin de bir canlı yayında açıklamalarda bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 televizyon kanalında ortak yayına çıkmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılacak seçimlerden önce son olarak Fox Tv canlı yayınına katıldı. Vaatlerini sıralayan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını anlattı.

25 TV KANALI ORTAK YAYINA GİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunduğu esnada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı yayına çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 televizyon kanalının ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK MÜTHİŞ BİR ŞEY DEMOKRASİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını 25 televizyon kanalının canlı vermesine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki gecikmedi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, kendi iktidarlarında böyle bir durum yaşanmayacağını belirtti. Demokrasi vadettiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…"

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın aynı anda 25 kanalda gösterilmesine böyle tepki verdi: Demokrasi vadediyoruz demokrasi - Son Dakika


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