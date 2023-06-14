Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, detayları merak edilen görüşmeden böyle çıktı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, detayları merak edilen görüşmeden böyle çıktı

14.06.2023 13:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çankaya ilçesinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu gazetecilere el sallayarak tesislerden ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, merak edilen görüşmeden böyle çıktı

GAZETECİLERE EL SALLADILAR

Görüşme sonrası tesislerden ayrılırken basın mensuplarına el sallayan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, gazetecilere herhangi bir açıklamada bulunmadı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in uğurladığı Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, farklı araçlarla tesislerden ayrıldı. Fotoğraf karelerinde gülümsedikleri gözlenen ikilinin videoda yüz ifadelerinin asık olması ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu aracına bindikten sonraki tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu, merak edilen görüşmeden böyle çıktı
İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu yolcu ettiği esnadaki yüz ifadesi ve mimikleri dikkat çekti

İKİLİ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, seçimlerin hemen ardından yayımladığı bir videoyla "değişim" mesajı vermişti. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da "Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.

İstifa çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun istemesi halinde aday olabileceğini dile getirerek, "akılcı düşündüğünü" İstanbul gibi bir şehri kaybetmemeleri gerektiğini, birinci önceliğinin İstanbul olduğunu vurgulamıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada değişimin önünü açacağını belirterek, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi sağlam götüreceğimi herkes bilsin" demişti.

YORUMLAR (3)
  • Uğur Yazıcı: Şu kılıçdaroğlu gündemden düşsün artık yemin ederim yıldık... Cevap Yaz 86 2 Yayından Kaldır
  • ibrahim celik: Vay be çıkar oldumu işin içinde her ikiside başka oluyor herzamanki gibi Cevap Yaz 74 27 Yayından Kaldır
  • vural kılınç: böyle evlat düşman başına hemen babasının yerine gözünü dikti Cevap Yaz 106 46 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk kez konuştu: Güzel olacak her şey Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk kez konuştu: Güzel olacak her şey

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, detayları merak edilen görüşmeden böyle çıktı - Son Dakika


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