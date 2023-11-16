Kılıçdaroğlu'nun yeni mekanı! 6'lı masadan ortaklarına komşu oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılmasından sonra koltuğu sallanmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yapılan kurultayla genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırmıştı. Bundan sonrası için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Kılıçdaroğlu, siyasete kuracağı bir vakıf üzerinden devam etme kararı aldı.

ORTAKLARIYLA KOMŞU OLDU

Kılıçdaroğlu, çalışma ofisi için İYİ Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin genel merkezlerinin de bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi'ni tercih etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na komşu olan Kılıçdaroğlu'nun ofisi müstakil bir binada yer alıyor.

İSTANBUL'DA DA OFİS TUTACAK

Kiralık olan çalışma ofisi dubleks ve üç odası bulunuyor. İlk ziyaretçilerini de salı günü ağırlayan Kılıçdaroğlu için İstanbul'da da bir çalışma ofisi oluşturulacağı belirtildi.

ERDOĞAN GÖNDERMEDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Sabık genel başkanları galiba bir ofis açmış galiba, orada mutfağı unutmamıştır umarım" ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN CEVABI SERT OLDU

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından Erdoğan'a cevap olarak şu paylaşımı yaptı: "Erdoğan bugün bana aklınca bir mutfak göndermesi yapmış. Hiç merak etme, içinde bir lokma haram olmayan mutfağı ben unutmam. Sen benim evimin mutfağını bırak, Sarayının mutfağını nasıl haramdan arındıracaksın onu düşün. 'Ben onu beceremem' diyorsan, ki zor, halkın yangın içindeki mutfağını dert edin."