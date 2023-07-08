Kılıçdaroğlu: Yerel seçimde umutsuzluk dalgası var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği bir demeçte seçimlerle ilgili soruya karşılık, "Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım" ifadelerini kullanınca eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'den Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır'a gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP liderinin, "Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusuna verdiği yanıt ise tepki çekti.

"KIYIYA ÇOK YAKLAŞTIM AMA ULAŞAMADIM"

"Hepimiz çok iyi inanmıştık, yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağımıza dair" diyerek söze başlayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil. Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım. Ama nehir akıyor ve siz o nehirde yüzmek ve karşıya geçmek zorundasınız.

"HALKA MORAL VEREREK BUNU GÖTÜRMEK ZORUNDASINIZ"

Dolayısıyla hayal kırıklığını kronik hale getirmeden tam tersine. Yani kazandığımız pek çok avantajı öne çıkararak halka moral vererek bunu götürebilirsiniz. Götürmek zorundasınız zaten. Şimdi biz sadece Erdoğan'la rekabet etmedik yani. Saray devletine karşı rekabet ettik. Valisi kaymakamı, jandarma komutanı, bütün bakanlar hiç kimse istifa etmedi. Herkesin altına makam araçlarıyla bakanlar propaganda yaptılar. Bizim milletvekillerimiz darp edildi, sandık başında darp etti."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Gelen yorumların çoğu kızgınlık içerirken, CHP liderinin sözlerini tiye alanlar da oldu.

İşte yorumlardan bazıları;