Kılıçdaroğlu: Yerel seçimde umutsuzluk dalgası var - Son Dakika
Üye Girişi
Kılıçdaroğlu: Yerel seçimde umutsuzluk dalgası var

Kılıçdaroğlu: Yerel seçimde umutsuzluk dalgası var

08.07.2023 10:48

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de yapılan bir röportajda yerel seçimlerle ilgili umutsuzluk dalgasına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, seçimlerde beklenen sonucun alınamamasının hayal kırıklığı yarattığını ancak bu durumu kronik hale getirmenin doğru olmadığını belirtti. Ayrıca, Saray devletine karşı rekabet ettiklerini ve birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği bir demeçte seçimlerle ilgili soruya karşılık, "Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım" ifadelerini kullanınca eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'den Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır'a gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP liderinin, "Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusuna verdiği yanıt ise tepki çekti.

"KIYIYA ÇOK YAKLAŞTIM AMA ULAŞAMADIM"

"Hepimiz çok iyi inanmıştık, yüzde yüz cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağımıza dair" diyerek söze başlayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu. Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil. Olur, yani hayat devam ediyor. Yani bir nehir gibi akıyor. Tamam, siz karşıya geçmek için yüzdünüz ama ulaşamadığınız kıyıya çok yaklaştım ama ulaşamadım. Ama nehir akıyor ve siz o nehirde yüzmek ve karşıya geçmek zorundasınız.

"HALKA MORAL VEREREK BUNU GÖTÜRMEK ZORUNDASINIZ"

Dolayısıyla hayal kırıklığını kronik hale getirmeden tam tersine. Yani kazandığımız pek çok avantajı öne çıkararak halka moral vererek bunu götürebilirsiniz. Götürmek zorundasınız zaten. Şimdi biz sadece Erdoğan'la rekabet etmedik yani. Saray devletine karşı rekabet ettik. Valisi kaymakamı, jandarma komutanı, bütün bakanlar hiç kimse istifa etmedi. Herkesin altına makam araçlarıyla bakanlar propaganda yaptılar. Bizim milletvekillerimiz darp edildi, sandık başında darp etti."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Gelen yorumların çoğu kızgınlık içerirken, CHP liderinin sözlerini tiye alanlar da oldu.

İşte yorumlardan bazıları;

Kılıçdaroğlu'nun 'Hayat devam ediyor' açıklaması tepki çekti! Kızan da var tiye alan da
Kılıçdaroğlu'nun 'Hayat devam ediyor' açıklaması tepki çekti! Kızan da var tiye alan da
Kılıçdaroğlu'nun 'Hayat devam ediyor' açıklaması tepki çekti! Kızan da var tiye alan da
Kılıçdaroğlu'nun 'Hayat devam ediyor' açıklaması tepki çekti! Kızan da var tiye alan da
Kılıçdaroğlu'nun 'Hayat devam ediyor' açıklaması tepki çekti! Kızan da var tiye alan da
Kılıçdaroğlu'nun 'Hayat devam ediyor' açıklaması tepki çekti! Kızan da var tiye alan da
YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim itirafı: Yenilgi ciddi travma oluşturdu

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Yerel seçimde umutsuzluk dalgası var - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Fenerbahçe'nin Rusya'ya gidecek kamp kadrosu belli oldu
10:45 Samet Akaydin ve Lincoln, Fenerbahçe'nin Rusya kafilesine alınmadı! Gerçek ortaya çıktı
10:45 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası görüldü, karantina uygulaması başladı
10:41 Kuduz karantinası uygulanan Siverek'te sokaklar köpek işgali altında! Belediyeye büyük tepki var
10:39 Kılıçdaroğlu: Yerel seçimde umutsuzluk dalgası var
10:35 Kılıçdaroğlu'nun "Hayat devam ediyor" açıklaması tepki çekti! Kızan da var tiye alan da
10:32 Aşk iddialarını reddeden Oğuzhan Koç ve Ala Tokel, havalimanında görüntülendi
10:27 Aşk iddiasını yalanlayan Oğuzhan Koç ve Ala Tokel, havalimanında görüntülendi
10:29 Arda Güler, Real Madrid'de ilk maçlarını dünya devleriyle oynayacak! Önce Milan, sonra Barcelona
10:25 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçlar belli oldu! Hepsi dünya devi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2023 10:59:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Yerel seçimde umutsuzluk dalgası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement