Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin kalesi Konya'yla ilgili iddialı çıkış: Alınmayacak bir yer değil - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin kalesi Konya'yla ilgili iddialı çıkış: Alınmayacak bir yer değil

Son Güncelleme: 01.09.2023 12:01

Türkiye, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına yavaş yavaş giriyor. Yaşadığı seçim mağlubiyetine rağmen istifa çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için iddialı konuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ''Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz'' sözleri sorulan Kılıçdaroğlu, ''Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz'' yanıtını verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yerel seçimlerle ilgili yaptığı " Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" açıklaması sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz" diye konuştu.

MUHALEFETTEN YEREL SEÇİM İÇİN İDDİALI ÇIKIŞLAR

Türkiye yavaş yavaş yerel seçimlerin havasına girerken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yapan Öztrak "Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" dedi.

KILIÇDAROĞLU GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öztrak'ın bu çıkışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Şu sıralar yerel seçim hazırlıklarına başlayan Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara'da bir akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.

"KONYA ALINMAYACAK YER DEĞİL"

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan yenilginin muhalefet cephesinde ve seçmende yarattığı mutsuzluk ve umutsuzluk için "Kaybın travması çok derin oldu. Kabul etmek lazım" diyen Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin kalesi Konya'yla ilgili iddialı çıkış: Alınmayacak bir yer değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin kalesi Konya'yla ilgili iddialı çıkış: Alınmayacak bir yer değil - Son Dakika
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