Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin kalesi Konya'yla ilgili iddialı çıkış: Alınmayacak bir yer değil

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yerel seçimlerle ilgili yaptığı " Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" açıklaması sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz" diye konuştu.
Türkiye yavaş yavaş yerel seçimlerin havasına girerken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yapan Öztrak "Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" dedi.
Öztrak'ın bu çıkışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Şu sıralar yerel seçim hazırlıklarına başlayan Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara'da bir akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.
Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan yenilginin muhalefet cephesinde ve seçmende yarattığı mutsuzluk ve umutsuzluk için "Kaybın travması çok derin oldu. Kabul etmek lazım" diyen Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz."
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